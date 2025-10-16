«صحة أبوظبي» توحّد خدماتها الصحية الرقمية



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الصحة - أبوظبي عن توحيد خدماتها الصحية الرقمية عبر دمج مساحة «صحتنا» في منصة «تم»، البوابة الموحّدة للخدمات الحكومية في أبوظبي، وذلك على هامش مشاركتها في معرض «جيتكس جلوبال 2025»، في خطوة رائدة تعزّز ريادة الإمارة في بناء منظومة صحية رقمية متكاملة تتمحور حول الإنسان.

ويأتي دمج تطبيق «صحتنا» في منصة «تم» ضمن جهود دائرة الصحة لترسيخ منظومة ذكية تتيح لأفراد المجتمع الوصول بسهولة إلى خدمات الرعاية الصحية عبر المنصة الرقمية ذاتها، التي يستخدمونها لإنجاز معاملاتهم الحكومية اليومية، بما يرسّخ مكانة أبوظبي نموذجاً عالمياً في الحوكمة الرقمية المتكاملة.

وكان تطبيق «صحتنا» قد أُطلق لأول مرة خلال «جيتكس 2024»، واستقطب أكثر من مليون مستخدم، ليتصدر التطبيقات الطبية في متجري «آبل» و«جوجل بلاي». ومع دمجه في منصة «تم» تحت مسمى «مساحة صحتنا»، يواصل التطبيق تقديم خدمات الصحة والعافية، مع تعزيز سهولة الوصول إلى منظومة الرعاية الصحية الرقمية في الإمارة.

وتتيح «مساحة صحتنا» لسكان الإمارة التسجيل لدى مقدمي الرعاية الصحية الأولية، وحجز المواعيد، وإدارة الوصفات الطبية، والاطلاع على السجلات الصحية، وإجراء التقييمات الذاتية، إلى جانب الاستفادة من أدوات وبرامج الصحة والعافية، والمشاركة في الفعاليات ذات الصلة، والحصول على مزايا مخصصة لرحلة الحمل والأمومة.

كما يجري العمل على تطوير خصائص جديدة تشمل المساعدة الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وخدمات الإخصاب، والتوصيات الصحية المخصصة، بما يعزز نهج أبوظبي في تبني رعاية صحية استباقية وتنبؤية تستند إلى البيانات والتحليل الذكي.

وأكد إبراهيم الجلاف، المدير التنفيذي لقطاع الصحة الرقمية في الدائرة، أن دمج تطبيق «صحتنا» في منصة «تم» يجسد الرؤية الطموحة للدائرة نحو بناء منظومة صحية رقمية متكاملة تتسم بالذكاء والاستباقية والتنبؤ والشخصية في آن واحد.

وأشار إلى أن إتاحة خدمات الرعاية الصحية عبر منصة رقمية يستخدمها أفراد المجتمع في حياتهم اليومية تمثل نقلة نوعية تمكّنهم من الوصول إلى الخدمات بسهولة ويسر، وترسّخ نموذجاً عالمياً رائداً في الرعاية الصحية الرقمية المتمحورة حول صحة الفرد وجودة حياته.

وأضاف أن أبوظبي تمضي بخطوات ثابتة نحو إحداث تحول جذري في أساليب تقديم الرعاية الصحية وضمان توافرها، بما يعيد صياغة مفهوم جودة الحياة في مجتمع رقمي حديث يضع الصحة والعافية في قلب أولوياته، ويرسّخ مكانة الإمارة في طليعة المدن الأكثر تقدماً في مجال التحول الصحي الرقمي عالمياً.

من جانبه، أكد سعيد الملا، مدير عام شؤون تجربة المتعاملين في دائرة التمكين الحكومي، أن «مساحة «صحتنا» عبر منصة «تم» تمثل نموذجاً عملياً لحكومة أبوظبي التي تتمحور حول احتياجات الناس وتقدّم تجربة متعاملين بلا عناء»، مشيراً إلى أن «دمج الخدمات الصحية ضمن منظومة «تم» التي تجمع مئات الخدمات الحكومية اليومية، يعزّز تجربة متعاملين موحدة وسلسة على مستوى الحكومة، ويعكس التزام الإمارة بتسهيل الوصول إلى الخدمات وتوفير تجربة مترابطة تسهّل حياة جميع أفراد المجتمع».