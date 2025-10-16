«تنمية المجتمع بأبوظبي» تنظم ورشة حول الذكاء الاصطناعي خلال «جيتكس»



دبي (الاتحاد)

نظّمت دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي ورشة «من التعلم الآلي البسيط إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي»، ضمن مشاركتها في أسبوع جيتكس العالمي للتقنية 2025 بدبي.

وشهدت الفعالية أيضاً عرضاً خاصاً لمشاريع مبادرة «UNIVATE» للابتكار الاجتماعي، التي تهدف إلى تمكين الشباب في مجالات الابتكار التقني والاجتماعي.

وقال الدكتور عارف الحمادي المدير العام للشؤون الاستراتيجية والرقمية بالإنابة: يمثل الذكاء الاصطناعي اليوم محوراً رئيسياً في تصميم حلول اجتماعية أكثر شمولاً واستدامة، حيث يمكن من خلاله تحليل البيانات الاجتماعية بشكل متكامل، واستشراف الاحتياجات المستقبلية للفئات المستفيدة، بما يسهم في تطوير سياسات اجتماعية أكثر دقة وفعالية، وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع متماسك ينعم بجودة حياة عالية.

واستعرضت الورشة كيفية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي البسيط في دعم صُنّاع القرار والمختصين في المجال الاجتماعي، من خلال تطبيقات عملية تشمل الكشف المبكر عن الاحتياجات الاجتماعية، وتحسين كفاءة توزيع الموارد، ومحاكاة أثر السياسات الاجتماعية قبل تطبيقها.

كما سلّطت الضوء على أهمية التكامل بين التحليل الرقمي والسياسات الاجتماعية لضمان التأثير الإيجابي المستدام على جودة الحياة في المجتمع.

كما قدّم مجموعة من الطلبة المشاركين في النسخ السابقة من مسابقة «UNIVATE» عروضاً لمشاريعهم المبتكرة أمام الحضور، حيث عكست هذه المشاريع القدرات الإبداعية للشباب في توظيف التقنيات الحديثة لخدمة القضايا الاجتماعية وتعزيز الوعي المجتمعي عبر حلول رقمية قائمة على الذكاء الاصطناعي.

وتُعد «UNIVATE» إحدى المبادرات الرائدة التي أطلقتها دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، لتعزيز الابتكار الاجتماعي، وتشجيع الكفاءات الوطنية الناشئة على تطوير حلول واقعية ومؤثرة في حياة الأفراد والمجتمعات.