الجمعة 17 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تعاون بين «بريسايت» و«الصناعة» لتحفيز الابتكار الصناعي

تعاون بين «بريسايت» و«الصناعة» لتحفيز الابتكار الصناعي
16 أكتوبر 2025 18:42


أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «بريسايت»، توقيع مذكرة تفاهم، اليوم، مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، بهدف دعم الابتكار الصناعي وتمكين الشركات الناشئة عالية التأثير لتسريع التحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، خاصة في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار) ومبادرة «اصنَع في الإمارات»، 
وخلال فعاليات معرض «جيتكس جلوبال 2025»، تمّ توقيع المذكرة التي تضع إطاراً استراتيجياً للتعاون على المدى الطويل، بهدف مواءمة المبادرات الوطنية للابتكار، وتعزيز الرقمنة الصناعية، ودعم رؤية «نحن الإمارات 2031» نحو اقتصاد معرفي مُتنوع ومستدام، وتعزيز الابتكار والريادة، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً في الاقتصاد الجديد.
وبموجب الاتفاقية، ستعمل «بريسايت» ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، على تطوير وتنفيذ برامج تمكين للشركات الناشئة، تشمل تدشين مسارات مسرّعات جديدة، وبرنامج التبادل العالمي للشركات الناشئة، ومسابقة عرض المشاريع تحت مظلة مبادرة «اصنَع في الإمارات»، إلى جانب منصة ابتكار تركّز على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.
كما ينصّ التعاون على استكشاف فرص إنشاء شراكات لتسهيل الصفقات، وتمكين الأطر التنظيمية، وتوفير الحوافز التي تؤهل الشركات الناشئة للتوسع، وتسويق حلولها التي تعالج التحديات الصناعية.
وأوضح عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن مثل هذا التعاون مع شركات وطنية رائدة مثل «بريسايت» يُجسّد التزام الوزارة ببناء منظومة ابتكار صناعي قوية تمكّن الشركات الناشئة من تقديم حلول تقنية عالية القيمة، بما يعزز المرونة والجاذبية الاستثمارية للقطاع الصناعي، لدعم مرونة سلاسل الإمداد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأضاف أن مبادرة «اصنع في الإمارات» والاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار) تجمع بين السياسات والبنى التحتية الداعمة للنمو والتنافسية الصناعية، وتمكين الكوادر الوطنية، بما يعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً إقليمياً ودولياً تنافسياً في الذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدّم.
ومن خلال هذا التعاون، ستحصل الشركات الناشئة على إمكانية الوصول إلى شبكة الوزارة الصناعية وقدرات «بريسايت» في الذكاء التطبيقي، للعمل المشترك على حلول تجريبية في مجالات مثل كفاءة الطاقة، والتصنيع الذكي، والمرونة في سلسلة التوريد، والممارسات الصناعية المستدامة، ما يسهم في تطوير قطاع صناعي أكثر تنافسية وتنويعاً واستعداداً للمستقبل.
من جهته، قال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت: «يساهم تعاوننا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في تعزيز مهمتنا المشتركة والهادفة إلى تطوير الصناعات من خلال الذكاء التطبيقي والابتكار الريادي، وسنعمل معاً على بناء منظومة متصلة تتيح لشركات الذكاء الاصطناعي الازدهار عبر الربط بين الحكومة والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص لتطوير تقنيات تدعم التقدم الصناعي المستدام».
 

أخبار ذات صلة
أبوظبي.. نقلة نوعية في الاستجابة للطوارئ
سلطان بن أحمد القاسمي يزور «جيتكس العالمي 2025»
بريسايت لحلول الذكاء الاصطناعي
جيتكس
وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
آخر الأخبار
منتخب السيدات يطارد كأس آسيا للبادل
الرياضة
منتخب السيدات يطارد كأس آسيا للبادل
اليوم 14:20
المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء في مساجد الإمارات
علوم الدار
المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء في مساجد الإمارات
اليوم 14:17
بالمر يغيب عن تشيلسي 6 أسابيع إضافية
الرياضة
بالمر يغيب عن تشيلسي 6 أسابيع إضافية
اليوم 14:15
هاميلتون من الفورمولا-1 إلى الخيول
الرياضة
هاميلتون من الفورمولا-1 إلى الخيول
اليوم 14:12
بايرن يستقبل دورتموند في صدام «الكلاسيكر»
الرياضة
بايرن يستقبل دورتموند في صدام «الكلاسيكر»
اليوم 14:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©