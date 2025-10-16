الجمعة 17 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«أبوظبي للجودة» يُطلق خاصية جديدة لتصنيف المنتجات الغذائية

«أبوظبي للجودة» يُطلق خاصية جديدة لتصنيف المنتجات الغذائية
16 أكتوبر 2025 18:43

 
أبوظبي (الاتحاد)
أطلق مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة خاصية جديدة لمبادرة «العلامة التغذوية» تم تطويرها بالتعاون مع منصة «تم» التابعة لدائرة التمكين الحكومي، بحيث يتيح هذا النظام للمستخدمين معاينة المواد الغذائية من خلال التقاط صورة للمعلومات التغذوية الملصقة على المنتجات الغذائية والحصول على تصنيف غذائي من الدرجة A (الأعلى قيمة غذائية) إلى E (الأقل).
وتم إطلاق العلامة التغذوية، التي استعرضها المجلس في معرض «جيتكس 2025»، بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة، التي تصنِّف المنتج استناداً إلى مكونات المحتوى الغذائي من الدهون والسكريات والألياف والبروتينات وغيرها من العناصر.
ويجعل ذلك من عملية اتخاذ القرار سهلة وسريعة ومبنية على المعرفة، في خطوة تمثل نقلة نوعية في دمج التكنولوجيا بالصحة العامة، وتأكيداً على رؤية حكومة أبوظبي في جعل الحلول الرقمية ركيزة أساسية لتحسين جودة الحياة من خلال تمكين المستهلكين من اتخاذ خيارات غذائية صحية وواعية، باستخدام التكنولوجيا والبيانات الموثوقة.
وقال المهندس فهد غريب الشامسي الأمين العام بالإنابة: تعكس مشاركتنا في جيتكس 2025 وعرض الميزة الجديدة لـ«العلامة التغذوية» التزام المجلس باستخدام التكنولوجيا لخدمة المجتمع، وترسيخ ثقافة الوعي الغذائي القائم على المعرفة والبيانات الدقيقة. ويجسد تطوير «العلامة التغذوية» بالتعاون مع شركائنا في منصة «تم» ومركز أبوظبي للصحة العامة نموذجاً عملياً للتكامل بين الابتكار والجودة، بما ينسجم مع رؤية حكومة أبوظبي في بناء مجتمع أكثر صحة واستدامة.
ومن جهته قال الدكتور محمد العسكر، مدير عام «تم» - دائرة التمكين الحكومي: يسعدنا الشراكة مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وإدراج العلامة التغذوية ضمن تطبيق «تم» بما ينسجم مع رؤيتنا في إعادة تعريف دور الحكومة في الحياة اليومية والتكيف مع احتياجات أفراد المجتمع، ويؤكد هذا التعاون على التزام دائرة التمكين الحكومي بتوحيد الجهود والخدمات الحكومية في إطار منصة موحدة ومتكاملة مدعومة بأدوات الذكاء الاصطناعي ومتمحورة حول الإنسان.

