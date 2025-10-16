الجمعة 17 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«جي 42» تعلن استكمال الأعمال النهائية للأنظمة الميكانيكية لـ«ستارغيت الإمارات»

«جي 42» تعلن استكمال الأعمال النهائية للأنظمة الميكانيكية لـ«ستارغيت الإمارات»
16 أكتوبر 2025 18:44

 

دبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة «جي 42» تحقيق تقدم كبير في أعمال إنشاء مشروع «ستارغيت الإمارات» للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إذ يجري حالياً استكمال الأعمال النهائية للأنظمة الميكانيكية والكهربائية والسباكة، في حين دخلت المكونات المعيارية الأساسية مرحلة الإنتاج.
وأوضح متحدثون باسم «جي 42» خلال جلسة حوارية إعلامية تم استضافتها على هامش «جيتكس جلوبال 2025»، أن المشروع أنجز عمليات شراء جميع المعدات طويلة الأمد، وتم بالفعل تسليم الدفعات الأولى من الأنظمة الميكانيكية في الموقع، ووصلت أكثر من 20% من الأنظمة حتى الآن، مما يؤكد قوة وكفاءة أداء سلسلة التوريد الخاصة بالمشروع.
ويعمل الفريق عن كثب مع شركائه لإنجاز أول 200 ميجاوات من سعة المشروع البالغة 1 جيجاوات ضمن جدول زمني متسارع، وتسير أعمال البناء بوتيرة قوية وتشهد تقدماً ثابتاً نحو تسليم المشروع المقرر في عام 2026.
ويعد «ستارغيت الإمارات» مجمّع واسع النطاق بسعة 1 جيجاوات تطوره شركة «خزنة داتا سنترز»، التابعة لمجموعة «جي 42»، ضمن مجمّع الذكاء الاصطناعي الإماراتي - الأميركي في أبوظبي بسعة 5 جيجاوات.
وكان قد أُعلن عن مشروع «ستارغيت الإمارات» في شهر مايو الماضي بالتعاون مع شركاء عالميين، من بينهم «أوبن إيه آي» و«أوراكل» و«إنفيديا» و«سيسكو» و«سوفت بنك»، وقد انتقل المشروع بسرعة من مرحلة التصميم إلى مرحلة الإنشاء تحت قيادة شركة «خزنة»، ما يُمثّل خطوة كبيرة في مسيرة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات.
وتتبنّى «خزنة» في تنفيذ هذا المشروع نهج «التصميم والبناء» لضمان انتقال سلس من المفهوم إلى التنفيذ، وتسير أعمال التصميم والهندسة وفق الخطة المعتمدة، مع تحقيق تقدّم واضح في الأعمال المدنية والإنشائية والمعمارية.
ويأتي تطوير هذا المرفق في إطار دعم الإستراتيجية الوطنية الشاملة لدولة الإمارات لتوسيع نطاق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي على المستوى الوطني، إذ سيشكّل حجر الزاوية في منظومة الذكاء الاصطناعي في الدولة، ويسهم في تحقيق رؤية مجموعة «جي 42» المتمثلة في إنشاء «شبكة الذكاء»، وصولاً إلى بناء مجتمع متكامل قائم على الذكاء الاصطناعي في المستقبل.

أخبار ذات صلة
أبوظبي.. نقلة نوعية في الاستجابة للطوارئ
سلطان بن أحمد القاسمي يزور «جيتكس العالمي 2025»
جي 42
جيتكس
آخر الأخبار
منتخب السيدات يطارد كأس آسيا للبادل
الرياضة
منتخب السيدات يطارد كأس آسيا للبادل
اليوم 14:20
المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء في مساجد الإمارات
علوم الدار
المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء في مساجد الإمارات
اليوم 14:17
بالمر يغيب عن تشيلسي 6 أسابيع إضافية
الرياضة
بالمر يغيب عن تشيلسي 6 أسابيع إضافية
اليوم 14:15
هاميلتون من الفورمولا-1 إلى الخيول
الرياضة
هاميلتون من الفورمولا-1 إلى الخيول
اليوم 14:12
بايرن يستقبل دورتموند في صدام «الكلاسيكر»
الرياضة
بايرن يستقبل دورتموند في صدام «الكلاسيكر»
اليوم 14:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©