«جي 42» تعلن استكمال الأعمال النهائية للأنظمة الميكانيكية لـ«ستارغيت الإمارات»

دبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة «جي 42» تحقيق تقدم كبير في أعمال إنشاء مشروع «ستارغيت الإمارات» للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إذ يجري حالياً استكمال الأعمال النهائية للأنظمة الميكانيكية والكهربائية والسباكة، في حين دخلت المكونات المعيارية الأساسية مرحلة الإنتاج.

وأوضح متحدثون باسم «جي 42» خلال جلسة حوارية إعلامية تم استضافتها على هامش «جيتكس جلوبال 2025»، أن المشروع أنجز عمليات شراء جميع المعدات طويلة الأمد، وتم بالفعل تسليم الدفعات الأولى من الأنظمة الميكانيكية في الموقع، ووصلت أكثر من 20% من الأنظمة حتى الآن، مما يؤكد قوة وكفاءة أداء سلسلة التوريد الخاصة بالمشروع.

ويعمل الفريق عن كثب مع شركائه لإنجاز أول 200 ميجاوات من سعة المشروع البالغة 1 جيجاوات ضمن جدول زمني متسارع، وتسير أعمال البناء بوتيرة قوية وتشهد تقدماً ثابتاً نحو تسليم المشروع المقرر في عام 2026.

ويعد «ستارغيت الإمارات» مجمّع واسع النطاق بسعة 1 جيجاوات تطوره شركة «خزنة داتا سنترز»، التابعة لمجموعة «جي 42»، ضمن مجمّع الذكاء الاصطناعي الإماراتي - الأميركي في أبوظبي بسعة 5 جيجاوات.

وكان قد أُعلن عن مشروع «ستارغيت الإمارات» في شهر مايو الماضي بالتعاون مع شركاء عالميين، من بينهم «أوبن إيه آي» و«أوراكل» و«إنفيديا» و«سيسكو» و«سوفت بنك»، وقد انتقل المشروع بسرعة من مرحلة التصميم إلى مرحلة الإنشاء تحت قيادة شركة «خزنة»، ما يُمثّل خطوة كبيرة في مسيرة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات.

وتتبنّى «خزنة» في تنفيذ هذا المشروع نهج «التصميم والبناء» لضمان انتقال سلس من المفهوم إلى التنفيذ، وتسير أعمال التصميم والهندسة وفق الخطة المعتمدة، مع تحقيق تقدّم واضح في الأعمال المدنية والإنشائية والمعمارية.

ويأتي تطوير هذا المرفق في إطار دعم الإستراتيجية الوطنية الشاملة لدولة الإمارات لتوسيع نطاق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي على المستوى الوطني، إذ سيشكّل حجر الزاوية في منظومة الذكاء الاصطناعي في الدولة، ويسهم في تحقيق رؤية مجموعة «جي 42» المتمثلة في إنشاء «شبكة الذكاء»، وصولاً إلى بناء مجتمع متكامل قائم على الذكاء الاصطناعي في المستقبل.