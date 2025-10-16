الجمعة 17 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
اقتصاد

«صحة أبوظبي» تعزز تجربة المتعاملين عبر خدمات الضمان الصحي الشاملة

«صحة أبوظبي» تعزز تجربة المتعاملين عبر خدمات الضمان الصحي الشاملة
16 أكتوبر 2025 20:01


أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دائرة الصحة - أبوظبي، على هامش فعاليات «جيتكس جلوبال 2025»، عن إطلاق مجموعة جديدة من خدمات الضمان الصحي عبر منصة «تم»، ضمن مبادرة تهدف إلى تبسيط وتيسير الخدمات الصحية وتمكين أفراد المجتمع من تجربة صحية رقمية يسيرة ومريحة.
وتبرز من بين هذه التحسينات أداة «تفاصيل الضمان»، التي تتيح لأفراد المجتمع لمحة واضحة عن خطط الضمان الصحي السارية والمنتهية، ومواعيد التجديد القادمة وأي مدفوعات مستحقة. وتمكن الخاصية الجديدة المستخدمين من الوصول مباشرة إلى «محفظة الضمان الصحي»، وهي مساحة رقمية مدمجة تتيح استعراض حالة الضمان الصحي لأفراد الأسرة والمعالين، وتجديد التغطية، وسداد المدفوعات، وإضافة أعضاء جدد، لتأسيس تجربة موحدة ومريحة تجعل إدارة الضمان الصحي أكثر سهولة وسرعة وشفافية.
وجرى تطوير التحسينات بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ومنصة «تم»، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين، بما في ذلك الشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان، حيث تم تحقيق التكامل الآني للبيانات، ما يتيح لأفراد المجتمع الاطلاع على تفاصيل تغطية ضمانهم الصحي وحالة تجديده بشكل موثوق ودقيق.
وأوضحت بينة العواني، مدير عام الشؤون المالية وتمويل النظام الصحي في دائرة الصحة - أبوظبي، أن تحسينات الخدمات عبر منصة «تم»، تمكّن أفراد المجتمع من الاطلاع بشكل شامل على معلومات ضمانهم الصحي ومتابعة كافة المستجدات، مؤكدة أن هذا الإنجاز يعكس التزام الدائرة بتوفير خدمات رعاية صحية متكاملة لجميع أفراد المجتمع، وضمان استمرارية التغطية التأمينية الصحية، بما يسهم في تسهيل الوصول للخدمات الصحية المتواصلة والمتكاملة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.
وكجزء من جهود تحسين الخدمات، قامت «ضمان»، تحت إشراف دائرة الصحة - أبوظبي، بنقل جميع الخدمات المرتبطة بخطط الضمان الصحي الأساسي للأفراد إلى منصة «تم»، بينما تتيح «محفظة الضمان الصحي» الاطلاع على شهادة الامتثال وإدارة التغطية للأشخاص تحت المسؤولية، وضمان الوصول الدائم إلى خدمات الرعاية الصحية.
وتسهم المبادرة، إتاحة جميع خدمات الضمان الصحي عبر منصة «تم»، بما يشمل الاشتراك والتجديد والتعديل، في تحقيق رؤية أبوظبي بتقديم خدمات حكومية رقمية متكاملة تركز على احتياجات أفراد المجتمع، وتعكس جهود الإمارة المستمرة لتوفير تجربة متعاملين يسيرة وميسّرة بلا عناء.

