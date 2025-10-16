المرونة السيبرانية والسيادة الرقمية تتصدران نقاشات اليوم الرابع من «جيتكس 2025»



دبي (وام)

رسّخ اليوم الرابع من «جيتكس جلوبال 2025» معيارا جديدا للتعاون الرقمي، حيث اجتمع صناع السياسات وقادة الأمن السيبراني والمبتكرون لمناقشة سبل تأمين عالم تقوده البيانات والذكاء الاصطناعي.

وبينما تصدرت قضايا الأمن السيبراني والمرونة الرقمية نقاشات اليوم، ظلّت أرض المعرض منصة لاستعراض أحدث الابتكارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومراكز البيانات والروبوتات والحوسبة الكمية.

ومع تسارع التحول الرقمي، دعا المتحدثون إلى استجابة عالمية موحّدة تُرسّخ الأمن والأخلاقيات والثقة في صميم التقدم المدفوع بالذكاء الاصطناعي.

وتواصل النسخة الخامسة والأربعون من «جيتكس جلوبال» دفع عجلة التحول في مجالي الأعمال والاستثمار حتى يوم غد 17 أكتوبر 2025 حيث يستضيف مركز دبي التجاري العالمي أكثر من 6,800 عارض و2,000 شركة ناشئة و1,200 مستثمر، إلى جانب وفود تمثل أكثر من 180 دولة.

وافتُتح برنامج اليوم بكلمة لمعالي عمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، الذي أبرز أهمية هذا التجمع.. وقال لا شيء يجسد رؤية الإمارات للتكنولوجيا ومكانتها كجهة جامعة للعالم مثل جيتكس.

ودعا معاليه الحكومات والمؤسسات إلى إعطاء الأولوية لبناء القدرات في الذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر بوصفهما ضرورتيْن وطنيتيْن.. وقال: «نحن مع التنظيم الاستباقي المبني على معرفة، ونحتاج إلى سياسات مرِنة للتعامل مع أثر الذكاء الاصطناعي مع تطوره وإدارته بفاعلية في كل خطوة».

وفي كلمة محورية بعنوان «المرونة السيبرانية 2030: الإنسان والسياسة والذكاء الاصطناعي في صلب الأمن الوطني»، عرض الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، كيف تمضي الدولة في إطارٍ متكامل يجمع الحوكمة ورصد تهديدات الذكاء الاصطناعي ورفع وعي المجتمع.

وشدد على أنّ الرسالة الأساسية هي ترسيخ ثقافة سيبرانية قوية على مستوى الدول والمجتمع.

وأطلق مجلس الأمن السيبراني أيضاً تقرير «رؤية الإمارات للأمن السيبراني 2025».

وقال الدكتور محمد الكويتي خلال الإطلاق: «إن المرونة مهمة جداً بالنسبة لنا في الإمارات، وهذا ما يعكسه التقرير. يتركّز الاهتمام على بناء القدرات وتبادل التكنولوجيا والشراكات والابتكار المشترك».

وقدّم الدكتور نيل جِتون، مدير مكافحة الجرائم السيبرانية في الإنتربول، رؤى حول استراتيجية الهيئة العالمية المنسقة لمواجهة الجرائم السيبرانية العابرة للحدود.