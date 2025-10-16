الجمعة 17 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«سبيس 42» تتعاون مع 4 شركات ناشئة لتعزيز الابتكار الجيومكاني

«سبيس 42» تتعاون مع 4 شركات ناشئة لتعزيز الابتكار الجيومكاني
16 أكتوبر 2025 20:03


دبي (الاتحاد)
وقّعت شركة سبيس 42، مذكرات تفاهم مع أربع شركات ناشئة وهي «إكس ماب»، و«فورتي غارد»، و«إيرمو»، و«ألفا جيو»، إذ تهدف هذه الشراكات إلى دمج حلول الذكاء الاصطناعي التي تطورها الشركات ضمن مركز تحليل البيانات «GIQ»، وتعزّز قدرتها على تقديم رؤى قابلة للتنفيذ في مجالات التخطيط الحضري، والمرونة المناخية، وإدارة البيئة. وتستند الشراكات الجديدة إلى إطلاق مركز تحليل البيانات «GIQ» على«مايكروسوفت أزور»، بما يتيح وصولاً آمناً وقابلاً للتوسّع أمام الحكومات والمؤسسات والباحثين، ومن خلال التعاون مع الشركات الناشئة المبتكرة، تعمل «سبيس 42» على توسيع نطاق المنصة وتسريع توليد الرؤى المعزّزة بالبيانات.
وقال حسن الحوسني، الرئيس التنفيذي للحلول الذكية في «سبيس 42»، أن هذه الشراكات تعد ركناً أساسياً في نهج الشركة وانعكاسا لرؤية دولة الإمارات، مؤكدا عملهم من خلال توحيد جهود المبتكرين لتعزيز تطبيقات الذكاء الجيومكاني، على جعل الرؤى الفضائية في متناول أيدي المجتمعات والاقتصادات حول العالم.
وتُسهم هذه الشراكات في تعزيز تبادل المعرفة وتسريع وتيرة تطوير التطبيقات المتقدمة لمواجهة التحديات العالمية، وتركّز الشراكات على ثلاثة محاور أساسية لبناء منظومة أكثر تكاملاً وابتكاراً، منها تكامل المنصات والابتكار المشترك، وذلك عبر دمج تقنيات الشركاء في مركز تحليل البيانات «GIQ» على «أزور»، والتعاون في تطوير أدوات تحليلية جديدة لتوسيع قدرات المنصة وإمكانات الوصول إليها.
كما تركز الشراكات كذلك على تنفيذ المشاريع المشتركة وحلول العملاء، من خلال توحيد الخبرات لتقديم تطبيقات عملية في تحليلات المناخ وتخطيط البنية التحتية والذكاء البيئي، بالإضافة إلى تبادل المعرفة وبناء القدرات، عبر إرساء آليات تعاون مستمرة من خلال التدريب وورش العمل والتطوير التقني، بما يُعزّز مكانة دولة الإمارات في مجالي الفضاء والذكاء الاصطناعي.
ويشكّل مركز تحليل البيانات «GIQ» الذي طورته «سبيس 42» بالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء، الركيزة الأساسية لمركز بيانات الفضاء الإماراتي، وتدعم الأهداف الوطنية للتحوّل الرقمي والنمو القائم على المعرفة. ومع أكثر من عشرة مزوّدي بيانات وثمانية نماذج ذكاء اصطناعي خاصة، يتيح مركز تحليل البيانات «GIQ» توليد رؤى تحليلية خلال دقائق معدودة، تُستخدم في مجالات متعددة تشمل تقييم مخاطر المناخ وإدارة الطاقة.

