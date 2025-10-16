قائد عام شرطة أبوظبي: مشاركتنا في «جيتكس» تجسد رؤيتنا لشرطة رقمية متكاملة

دبي (وام)

أكد معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري قائد عام شرطة أبوظبي أن مشاركة شرطة أبوظبي في «جيتكس 2025» تأتي في إطار رؤيتها الرامية إلى بناء شرطة أكثر ذكاءً وكفاءةً وقرباً من المجتمع، من خلال التكامل مع منظومة الحكومة الرقمية لإمارة أبوظبي، ودعم مسيرة التحول نحو خدمات استباقية مبتكرة تواكب المستقبل.

وأوضح معاليه أن هذه الأنظمة تعكس توجه شرطة أبوظبي نحو الأمن الذكي، وتؤكد التزامها بتطوير حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي لتسريع الإجراءات، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتقديم خدمات شرطية رقمية على مدار الساعة.

جاء ذلك خلال زيارته معرض «جيتكس العالمي للتقنية 2025» المقام حالياً في مركز دبي التجاري العالمي، ويشارك فيه 6,500 عارض وأكثر من 1,800 شركة ناشئة من أكثر من 180 دولةً تعرض أحدث المنتجات التقنية، يرافقه اللواء مهندس ناصر سلطان اليبهوني مدير قطاع شؤون القيادة، والعميد مهندس محمد عبدالله الزعابي مدير مركز نظم المعلومات والاتصالات.

واطلع معالي قائد عام شرطة أبوظبي خلال الزيارة على عدد من الأجنحة والمنصات التي تضم أحدث ما وصلت إليه التقنيات العالمية في كافة مناحي الحياة ومستجدات قطاع الاتصالات وأحدث المنتجات والحلول الذكية والمبتكرة ومستجدات علوم تقنية المعلومات والأمن السيبراني وأهم الوسائل والأدوات والأنظمة التقنية المستخدمة في تعزيز الأمن والأمان.

وتشارك شرطة أبوظبي في جناح حكومة أبوظبي ضمن المعرض، حيث تستعرض عدداً من أبرز مشاريعها التقنية المبتكرة، من بينها نظام «المحقق الذكي»، وهو نظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي للقيام بدور الضابط المحقق في مراكز الشرطة، حيث يستقبل البلاغات إلكترونيا، ويجمع المعلومات، ويحللها بذكاء لتسريع إجراءات التحقيق ودعم عملية اتخاذ القرار.

ويهدف النظام إلى تسريع استقبال وتحليل البلاغات بدقة، وتحسين تجربة المتعاملين، إلى جانب تمكين المحققين من التركيز على المهام التحقيقية المتقدمة.

كما تعرض شرطة أبوظبي مشروع «المفتش الذكي»، وهو ابتكار تقني يعتمد على تقنية كشف الوضعيات (Pose Detection) لمراقبة عملية التفتيش الأمني وضمان شمولية الفحص ودقته.

ويعتمد النظام على خوارزميات متقدمة مثل YOLOv8 Pose وNorfair لتتبع حركة المفتش والمفحوص بدقة عالية، مما يُسهم في تقليل الأخطاء البشرية وتوحيد إجراءات التفتيش وفق معايير ذكية موحدة.