اقتصاد

«الإمارات العالمية للألمنيوم» تبدأ توسعة جديدة لمصنع سبيكترو ألويز في أميركا

«الإمارات العالمية للألمنيوم» تبدأ توسعة جديدة لمصنع سبيكترو ألويز في أميركا
16 أكتوبر 2025 21:36


دبي (الاتحاد)
أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم، عن توسعة إضافية لمصنع سبيكترو ألويز لإعادة تدوير الألمنيوم التابع لها في ولاية مينيسوتا بالولايات المتحدة الأميركية لتصل القدرة الإجمالية للمصنع إلى أكثر من 200 ألف طن سنوياً.

ويسهم المشروع الجديد في رفع الطاقة الإنتاجية للمصنع من الألمنيوم المعاد تدويره بمعدل 45 ألف طن. ومن المتوقع اكتمال الأعمال الإنشائية خلال عام 2027. وأسهمت المرحلة الأولى من مشروع توسعة مصنع سبيكترو ألويز لإعادة تدوير الألمنيوم التابع لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، التي تم إكمالها في شهر يوليو من هذا العام، في رفع الطاقة الإنتاجية بمعدل 55 ألف طن من سبائك الألمنيوم.

وتشمل أحدث توسعة للمصنع إضافة فرن جديد لصهر الخردة ووحدة للخلط. ويتم تسويق المعدن المُنتج في المصنع تحت العلامة التجارية «ريفايفال» التابعة لمنتجات الألمنيوم المعاد تدويره الخاصة بشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

تفاهم بين «محمد بن راشد للإسكان» و«الإمارات العالمية للألمنيوم»

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «تمثل المرحلة التالية من توسعة مصنع سبيكترو ألويز لإعادة تدوير الألمنيوم خطوة مهمة نحو تعزيز أعمالنا في الولايات المتحدة، وتلبية الطلب القوي على منتجاتنا «المصنوعة في أميركا» من الألمنيوم الأولي والمعاد تدويره عالي الجودة».

ومن المتوقع أن يصل الطلب على الألمنيوم المعاد تدويره في الولايات المتحدة إلى نحو 8 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2034 وفقاً لمؤسسة CRU المستقلة والمتخصصة في أبحاث وبيانات الشركات. وتُعد الولايات المتحدة ثاني أكبر سوق للألمنيوم المعاد تدويره في العالم. وفي ولاية أوكلاهوما، تخطط شركة الإمارات العالمية للألمنيوم لبناء أول مصنع لإنتاج الألمنيوم الأولي في الولايات المتحدة منذ عام 1980.

ومن المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 600 ألف طن من الألمنيوم الأولي سنوياً، أي ما يعادل ضعف إجمالي إنتاج الألمنيوم المحلي في الولايات المتحدة حالياً. وتواصل الإمارات العالمية للألمنيوم حالياً أعمال إنشاء أكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم في منطقة الطويلة بدولة الإمارات بطاقة إنتاجية تبلغ 170 ألف طن سنوياً من أسطوانات الألمنيوم. ومن المتوقع بدء العمليات التشغيلية في النصف الأول من عام 2026. الجدير بالذكر أن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم استحوذت على 80% من أسهم شركة سبيكترو ألويز في عام 2024.

الإمارات العالمية للألمنيوم
