الجمعة 17 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

شراكة بين «مركز دبي المالي» و«معهد التمويل الدولي»

مركز دبي المالي العالمي (أرشيفية)
17 أكتوبر 2025 01:01

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء في مساجد الإمارات
ديوان الرئاسة يعلن عن تنظيم "مسيرة الاتحاد" في 4 ديسمبر 2025

أعلن مركز دبي المالي العالمي، إبرام شراكة مع معهد التمويل الدولي لتنظيم افتتاح أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي، والمقرر انعقاده في مايو 2026.
وجاء الإعلان خلال الاجتماع السنوي لأعضاء معهد التمويل الدولي في واشنطن، بحضور كل من: عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، تيموثي آدامز، الرئيس، المدير التنفيذي لمعهد التمويل الدولي، وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، تأكيداً على الارتباط الوثيق بين المركز والمعهد.
وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، إن شراكتنا مع معهد التمويل الدولي تعكس رؤيتنا المشتركة لقيادة مستقبل القطاع المالي العالمي، حيث يضطلع كل من المركز والمعهد بدورٍ مؤثر في صياغة المشهد المالي الدولي من خلال الفكر الريادي والتعاون الاستراتيجي، وسيشكّل أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي منصة عالمية رائدة تجمع نخبة القادة وصنّاع القرار والمبتكرين العالميين، بما يرسّخ مكانة دبي كمركز رائد للخدمات المالية المستقبلية.
وقال تيموثي آدامز، الرئيس، المدير التنفيذي لمعهد التمويل الدولي«IIF»: «إن أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي يوفّر فرصة مثالية لتعميق علاقتنا مع مركز دبي المالي العالمي، الذي يضم في مجتمعه العديد من أعضاء معهد التمويل الدولي ضمن أكبر منظومة للخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وتؤكد هذه الشراكة التزامنا المشترك بالابتكار، والاستدامة، والنمو الشامل في الأسواق العالمية، فضلاً عن توفير منصّة للحوار حول مستقبل القطاع المالي».

مركز دبي المالي
دبي
الإمارات
مركز دبي المالي العالمي
معهد التمويل الدولي
آخر الأخبار
منتخب السيدات يطارد كأس آسيا للبادل
الرياضة
منتخب السيدات يطارد كأس آسيا للبادل
اليوم 14:20
المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء في مساجد الإمارات
علوم الدار
المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء في مساجد الإمارات
اليوم 14:17
بالمر يغيب عن تشيلسي 6 أسابيع إضافية
الرياضة
بالمر يغيب عن تشيلسي 6 أسابيع إضافية
اليوم 14:15
هاميلتون من الفورمولا-1 إلى الخيول
الرياضة
هاميلتون من الفورمولا-1 إلى الخيول
اليوم 14:12
بايرن يستقبل دورتموند في صدام «الكلاسيكر»
الرياضة
بايرن يستقبل دورتموند في صدام «الكلاسيكر»
اليوم 14:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©