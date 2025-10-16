شراكة بين «مركز دبي المالي» و«معهد التمويل الدولي»

دبي (الاتحاد)

أعلن مركز دبي المالي العالمي، إبرام شراكة مع معهد التمويل الدولي لتنظيم افتتاح أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي، والمقرر انعقاده في مايو 2026.

وجاء الإعلان خلال الاجتماع السنوي لأعضاء معهد التمويل الدولي في واشنطن، بحضور كل من: عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، تيموثي آدامز، الرئيس، المدير التنفيذي لمعهد التمويل الدولي، وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، تأكيداً على الارتباط الوثيق بين المركز والمعهد.

وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، إن شراكتنا مع معهد التمويل الدولي تعكس رؤيتنا المشتركة لقيادة مستقبل القطاع المالي العالمي، حيث يضطلع كل من المركز والمعهد بدورٍ مؤثر في صياغة المشهد المالي الدولي من خلال الفكر الريادي والتعاون الاستراتيجي، وسيشكّل أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي منصة عالمية رائدة تجمع نخبة القادة وصنّاع القرار والمبتكرين العالميين، بما يرسّخ مكانة دبي كمركز رائد للخدمات المالية المستقبلية.

وقال تيموثي آدامز، الرئيس، المدير التنفيذي لمعهد التمويل الدولي«IIF»: «إن أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي يوفّر فرصة مثالية لتعميق علاقتنا مع مركز دبي المالي العالمي، الذي يضم في مجتمعه العديد من أعضاء معهد التمويل الدولي ضمن أكبر منظومة للخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وتؤكد هذه الشراكة التزامنا المشترك بالابتكار، والاستدامة، والنمو الشامل في الأسواق العالمية، فضلاً عن توفير منصّة للحوار حول مستقبل القطاع المالي».