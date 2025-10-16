«أرادَ» ترسي عقداً بقيمة 397 مليون درهم لتشييد «روڤ الجادة»

الشارقة (الاتحاد)

أرست شركة التطوير العقاري «أرادَ»، عقداً إنشائياً بقيمة 397 مليون درهم لبناء مجمّع «روڤ الجادة» في وجهة الحياة العصرية البالغة قيمة مبيعاتها الإجمالية 35 مليار درهم في قلب الشارقة.

ويتضمن المجمّع الجديد أربعة مبانٍ تشمل فندق «روڤ الجادة» ومساكن «روڤ منازل الجادة»، ويتميز بموقع مثالي بجوار المنطقة التجارية المركزية لشركة أرادَ، بالإضافة إلى «مدار مول» المرتقب في هذا المجتمع المتكامل. ومن المقرر أن تبدأ الأعمال الإنشائية في أكتوبر الجاري مع توقع إتمام المشروع بحلول سبتمبر 2027.

ويتضمن فندق «روڤ الجادة» 192 غرفة فندقية ومساحات عمل مشتركة وغيرها من المرافق الأخرى، كما تضم «روڤ منازل الجادة» 306 شقق فاخرة تحت علامة روڤ الفندقية.

وقال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أرادَ: «نحن ملتزمون في أرادَ بتقديم مرافق عصرية وفق أعلى المعايير العالمية لدعم نمو هذه الوجهة الاستثنائية التي ستحدث تحولاً نوعياً في المشهد المعماري على مستوى الإمارة بأكملها، وترسية هذا العقد الجديد تعد مؤشراً واضحاً على جهودنا الدؤوبة في هذا الاتجاه، ومن خلال تقديم مفهوم الضيافة الجديد، نلبي الطلب المتزايد من المسافرين بغرض العمل والسياحة الذين يبحثون عن تجارب ذكية وتفاعلية في الشارقة».