الجمعة 17 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

‏ضوابط جديدة لتعزيز البيئة التنظيمية في أبوظبي العالمي

الضوابط الجديدة تعزز البيئة التنظيمية في «أبوظبي العالمي» (أرشيفية)
17 أكتوبر 2025 01:01

‏أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء في مساجد الإمارات
ديوان الرئاسة يعلن عن تنظيم "مسيرة الاتحاد" في 4 ديسمبر 2025

أعلنت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي، إصدار لوائح ترخيص الأنشطة التجارية  لعام 2025، ولوائح ترخيص الأنشطة التجارية وقواعد الأنشطة الخاضعة للرقابة.
وقالت السلطة في بيان صحفي: «إن الإطار الجديد يعزز البيئة التنظيمية في أبوظبي العالمي (ADGM) من خلال استحداث نشاط جديد خاضع للرقابة لخدمات الضرائب، ووضع متطلبات جديدة لتقديم طلب الحصول على التراخيص لتقديم الخدمات القانونية والضريبية، وتحديد الشروط المستمرة للتراخيص الخاصة بمزودي الخدمات القانونية والضريبية المرخّص لهم، وتعزيز معايير الحوكمة لمزوّدي خدمات الشركات المرخّصين بوضع سياسات وإجراءات إلزامية خاصة بإدارة تعارض المصالح».
وشملت أبرز التعديلات، إلزام مزودي الخدمات القانونية المتقدمين تعيين شريك مدير (أو شخص يوازيه)، يتمتع بما لا يقل عن ثماني سنوات من الخبرة العملية. وتُلزم الشركات المرخصة بوجود مكتب مسجّل في أبوظبي العالمي (ADGM)، وتأمين مهني ساري المفعول، إلى جانب تقديم عوائد سنوية إلى سلطة التسجيل.
وإلزام مزودي الخدمات الضريبية المتقدمين للحصول على ترخيص بضمان أن يشكّل الأشخاص ذوو الكفاءة والمؤهلات المناسبة ما لا يقل عن نصف الإدارة العليا لديهم، والحصول على تأمين مهني ساري المفعول.
وفيما يخص مزودي خدمات الشركات، بات على الشركات المرخصة وضع سياسات وإجراءات لإدارة تعارض المصالح.

أبوظبي
الإمارات
أبوظبي العالمي
الأنشطة التجارية
آخر الأخبار
منتخب السيدات يطارد كأس آسيا للبادل
الرياضة
منتخب السيدات يطارد كأس آسيا للبادل
اليوم 14:20
المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء في مساجد الإمارات
علوم الدار
المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء في مساجد الإمارات
اليوم 14:17
بالمر يغيب عن تشيلسي 6 أسابيع إضافية
الرياضة
بالمر يغيب عن تشيلسي 6 أسابيع إضافية
اليوم 14:15
هاميلتون من الفورمولا-1 إلى الخيول
الرياضة
هاميلتون من الفورمولا-1 إلى الخيول
اليوم 14:12
بايرن يستقبل دورتموند في صدام «الكلاسيكر»
الرياضة
بايرن يستقبل دورتموند في صدام «الكلاسيكر»
اليوم 14:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©