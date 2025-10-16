‏ضوابط جديدة لتعزيز البيئة التنظيمية في أبوظبي العالمي

‏أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي، إصدار لوائح ترخيص الأنشطة التجارية لعام 2025، ولوائح ترخيص الأنشطة التجارية وقواعد الأنشطة الخاضعة للرقابة.

وقالت السلطة في بيان صحفي: «إن الإطار الجديد يعزز البيئة التنظيمية في أبوظبي العالمي (ADGM) من خلال استحداث نشاط جديد خاضع للرقابة لخدمات الضرائب، ووضع متطلبات جديدة لتقديم طلب الحصول على التراخيص لتقديم الخدمات القانونية والضريبية، وتحديد الشروط المستمرة للتراخيص الخاصة بمزودي الخدمات القانونية والضريبية المرخّص لهم، وتعزيز معايير الحوكمة لمزوّدي خدمات الشركات المرخّصين بوضع سياسات وإجراءات إلزامية خاصة بإدارة تعارض المصالح».

وشملت أبرز التعديلات، إلزام مزودي الخدمات القانونية المتقدمين تعيين شريك مدير (أو شخص يوازيه)، يتمتع بما لا يقل عن ثماني سنوات من الخبرة العملية. وتُلزم الشركات المرخصة بوجود مكتب مسجّل في أبوظبي العالمي (ADGM)، وتأمين مهني ساري المفعول، إلى جانب تقديم عوائد سنوية إلى سلطة التسجيل.

وإلزام مزودي الخدمات الضريبية المتقدمين للحصول على ترخيص بضمان أن يشكّل الأشخاص ذوو الكفاءة والمؤهلات المناسبة ما لا يقل عن نصف الإدارة العليا لديهم، والحصول على تأمين مهني ساري المفعول.

وفيما يخص مزودي خدمات الشركات، بات على الشركات المرخصة وضع سياسات وإجراءات لإدارة تعارض المصالح.