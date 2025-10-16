11.5 مليار درهم زيادة في القيمة السوقية لأسهم أبوظبي

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

تباين أداء أسواق الأسهم المحلية، أمس، حيث واصل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية الارتفاع لليوم الثالث على التوالي، في حين انخفض مؤشر سوق دبي المالي. وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات نشطة على أسهم «ملتيبلاي»، التي تصدرت قائمة الأكثر نشاطاً من حيث الكمية والقيمة بعد الإعلان في اليوم السابق عن صفقة الاستحواذ، لتصل مكاسب القيمة السوقية الإجمالية لأسهم أبوظبي إلى 11.55 مليار درهم، في حين استقرت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي من دون تغيّر يذكر عن اليوم السابق.

وعزّزت تعاملات شراء الأجانب غير العرب من نشاط التداولات في كلا السوقين، حيث جاءت محصلة تعاملاتهم صافي شراء بقيمة جاوزت 95 مليون درهم، موزعة بواقع 63.31 مليون درهم في سوق أبوظبي، ونحو 31.78 مليون درهم في دبي. وتزامن ذلك مع تداولات بقيمة إجمالية 2.339 مليار درهم، بعد تداول 925 مليون سهم خلال 43 ألفاً و234 صفقة.



سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفع المؤشر العام للسوق خلال جلسة تداول أمس بمقدار 23.58 نقطة وبنسبة 0.23% عند مستوى 10144.05 نقطة. وبلغت قيمة التداولات 1.528 مليار درهم، شملت ما يزيد على 447.41 مليون سهم عبر 28054 صفقة.

وتصدر سهم «ملتيبلاي» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 517.87 مليون درهم، وتلاه سهم «العالمية القابضة» بقيمة 86.63 مليون درهم، ثم «الدار» بقيمة 84.3 مليون درهم. وجاء سهم «ملتيبلاي» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 159.41 مليون سهم، وتلاه سهم «أدنوك للغاز» بتداول 22 مليون سهم، ثم «مصرف الشارقة الإسلامي» بنحو 20.22 مليون سهم.

وتضمّنت قائمة الأسهم المرتفعة «ملتيبلاي» بنسبة 6.88% إلى 3.26 درهم، «أمريكانا للمطاعم» بنسبة 1.92% ليغلق عند 2.12 درهم، و«إشراق» بنسبة 1.24% ليسجل 0.49 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم نحو 457.88 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 394.57 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار نحو 63.31 مليون درهم كمحصلة «شراء».

وزادت تعاملات بيع المؤسسات المالية عن تعاملات الشراء، حيث بلغت 847.43 مليون درهم، مقابل مشتريات من الأسهم بقيمة 799.34 مليون درهم؛ لتكون المحصلة صافي «بيع» بنحو 48 مليون درهم.

وزادت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي بنحو 11.55 مليار درهم، لتصل إلى 3.134 تريليون درهم، مقابل 3.123 تريليون درهم في ختام تعاملات الأسبوع السابق.



سوق دبي

وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على انخفاض أمس بمقدار 9.82 نقطة وبنسبة 0.16 %، ليغلق عند مستوى 6029.27 نقطة بعد ارتفاع أسهم 8 شركات، مقابل انخفاض أسهم 30 شركة، وثبات أسهم 11 شركة. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في ختام التعاملات 811.65 مليون درهم، بعد التعامل على 477.58 مليون سهم، من خلال تنفيذ 15180 صفقة. وتضمنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة كلاً من «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 5 % إلى 27.10 درهم، و«بنك دبي الإسلامي» بنسبة 0.2 % ليغلق السهم عند 9.95 درهم، و«الإمارات ريم للاستثمار» بنسبة 3.87 % ليغلق عند 2.95 درهم. وبلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم نحو 414.96 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 381.17 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي استثمار الأجانب 31.78 مليون درهم كمحصلة «شراء». وفي المقابل، بلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «شراء» بمقدار 3.36 مليون درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 520.95 مليون درهم، وعمليات بيع بقيمة 517.59 مليون درهم. واستقرت القيمة السوقية للأسهم المتداولة في سوق دبي من دون تغيّر يذكر عن اليوم السابق لتسجل 1.036 تريليون درهم.