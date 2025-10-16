الجمعة 17 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«دي بي ورلد» تفتتح خطاً ملاحياً جديداً بين ميناءي جبل علي وبربرة

«دي بي ورلد» تفتتح خطاً ملاحياً جديداً بين ميناءي جبل علي وبربرة
17 أكتوبر 2025 01:01

دبي (وام) 

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، عن إطلاق خطّ ملاحي استراتيجي جديد يربط بين ميناء جبل علي في دولة الإمارات العربية المتحدة وميناء بربرة في أرض الصومال.
يبدأ الخطّ الخدمة برحلة كلّ تسعة أيام وسيشمل  توقفات مُجدولة في عدن وجيبوتي، مما يتيح ربطاً إضافياً مع مدن الموانئ الرئيسية، ويدعم وصولاً أوسع إلى الأسواق في منطقة القرن الأفريقي. ومن بربرة، يمكن ربط الشحنات بوجهات داخلية مثل إثيوبيا، مما يوفر بديلاً عن سلاسل التوريد التقليدية المعتمدة على ميناء جيبوتي والنقل البري الطويل. كما سيساعد الخط الجديد في زيادة استقرار أوقات العبور، ويحدّ من التعرض لاختناقات المسارات التجارية الإقليمية.
وتشمل البنية التحتية المطوّرة في ميناء بربرة رصيفاً بطول 1,050 متر قادر على التعامل مع سفن الحاويات العملاقة من فئة «تريبل إي»، ومرافق واسعة لمناولة الشحنات السائبة والعامة.
وقال غانيش راج، الرئيس التنفيذي العالمي للعمليات - الخدمات البحرية في «دي بي ورلد»، إن خط جبل علي - بربرة يمثل استكمالاً لاستراتيجيتنا الاستثمارية في أفريقيا، وبالاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي أنشأناها عبر القارة، يُسهم هذا الخط في تعزيز الربط التجاري لمتعاملينا، فيما نواصل تقوية الروابط التجارية بين الشرق الأوسط وشرق أفريقيا».
من جانبه، قال سوباشاي واتانافيراشاي، الرئيس التنفيذي - «دي بي ورلد» منطقة القرن الأفريقي، إن أعمالنا في ميناء بربرة تساهم في تحفيز التجارة والصناعة، ودعم التنمية المجتمعية على نطاق أوسع.

