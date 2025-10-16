الجمعة 17 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«الإمارات للفرانشايز» تفتتح جناحها في معرض الامتياز والوكالات التجارية باسطنبول

خلال افتتاح جناح الرابطة بالمعرض (من المصدر)
17 أكتوبر 2025 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

افتتحت رابطة الإمارات للفرنشايز جناحها المشارك ضمن فعاليات الدورة الثالثة والعشرين من المعرض الدولي للامتياز والوكالات التجارية، الذي يُقام في مدينة إسطنبول خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري، بمشاركة صندوق خليفة لتطوير المشاريع وعدد من الغرف التجارية في دولة الإمارات، إلى جانب 14 شركة محلية من رواد الأعمال وأصحاب العلامات التجارية الإماراتية العاملة في قطاع الامتياز التجاري.
وافتتح الجناح سعيد ثاني الظاهري، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الجمهورية التركية، بحضور نور التميمي، رئيسة رابطة الإمارات للفرنشايز، وماهر العليلي نائب رئيس الرابطة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الرابطة وأعضاء غرفتي عجمان والفجيرة، إلى جانب حضور الأعضاء الفخريين للرابطة وممثلي فرق العمل، وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات الاقتصادية والتجارية من البلدين. وخلال الافتتاح، جرى استعراض أبرز الشركات الإماراتية المشاركة وما تقدمه من مفاهيم مبتكرة في قطاع الامتياز التجاري.
وأكد سعيد ثاني الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية التركية في كلمته خلال الافتتاح «أن مشاركة رابطة الإمارات للفرانشايز في هذا الحدث الدولي لتمثيل دولة الإمارات يعكس عمق العلاقات الاقتصادية المتنامية بين دولتي الإمارات وتركيا الصديقة، وتؤكد حرص قيادتي البلدين على تطوير شراكة اقتصادية شاملة ومستمرة».
وأشار «أن مشاركة الرابطة تجّسد الدور الحيوي للقطاع الخاص الإماراتي الذي يهدف إلى توسيع حضور العلامات التجارية الوطنية عالمياً، وتعزيز تبادل الخبرات في مجال الامتياز التجاري، الذي يعد أحد أهم محركات النمو الاقتصادي». موضحاً بأن سفارة دولة الإمارات لدى تركيا تؤكد التزامها بدعم الجهود الرامية إلى توطيد التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف القطاعات، بما يحقق التنمية المشتركة والازدهار المتبادل.

فرانشايز الإمارات
الإمارات
إسطنبول
سعيد الظاهري
