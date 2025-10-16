«الاتحاد للطيران» تنفذ خطة طموحة للتوسع ودعم مكانة أبوظبي وجهة عالمية للسياحة والأعمال

آمنة الكتبي (كرابي)



أعلنت «الاتحاد للطيران» مواصلة توسيع شبكة وجهاتها العالمية بإطلاق وجهة خدماتها اليومية إلى مدينة كرابي في تايلاند، لتصبح ثالث وجهة للشركة في المملكة التايلاندية بعد بانكوك وبوكيت، وذلك في إطار خطتها الطموحة لتوسيع شبكة وجهاتها، وتعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للسفر والسياحة.

وقال رافائيل كوينتاس، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في الاتحاد للطيران لـ «الاتحاد»: «إن الشركة تسير بخطى واثقة نحو تحقيق خطتها التوسعية التي تشمل إطلاق 31 وجهة جديدة حول العالم»، موضحاً أنه تم حتى الآن تدشين 11 وجهة من أصل هذه القائمة، فيما يجري التحضير لإطلاق 20 وجهة إضافية خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الاتحاد للطيران لتوسيع خيارات السفر أمام المسافرين، وتوفير تجارب نقل جوي مريحة تربط الشرق بالغرب عبر أبوظبي.

وأكد كوينتاس أن «الاتحاد للطيران» تفخر بدورها في ربط العالم من خلال أبوظبي، كما أنها ستواصل التوسع في شبكتها العالمية خلال العام المقبل، لترسخ مكانتها واحدةً من أبرز شركات الطيران العالمية الرائدة في الابتكار وجودة الخدمات، مشيراً إلى أن إطلاق وجهة كرابي يأتي في وقت تشهد فيه أبوظبي نمواً متسارعاً في حركة السياحة والسفر، مدفوعة بزيادة عدد الزوار من مختلف دول العالم، خاصة من الأسواق الآسيوية، وتسهم الخطط التوسعية للاتحاد للطيران في جذب المزيد من السياح إلى العاصمة الإماراتية، من خلال ربطها المباشر بوجهات سياحية عالمية مثل كرابي المعروفة بشواطئها الساحرة، وطبيعتها الخلابة.

وأوضح كوينتاس أن اختيار تايلاند، وتحديداً مدينة كرابي، جاء نظراً إلى موقعها السياحي المتميز وإقبال المسافرين عليها من مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى أن الاتحاد للطيران تعتمد في توسعها على الطائرة الحديثة A321LR، التي تتميز بقدرتها على التحليق حتى ثماني ساعات متواصلة، مع توفير مستويات راحة تضاهي الطائرات عريضة البدن، موضحاً أن الطائرة تضم 12 مقعداً في الدرجة الأولى، و14 مقعداً في درجة رجال الأعمال، يمكن تحويلها إلى أسرة مسطحة بالكامل، إضافة إلى نظام ترفيهي متطور واتصال «واي فاي» عالي السرعة، لتمنح المسافرين تجربة سفر مميزة على متن أحدث طائرات الأسطول.

وأشار إلى أن التوسع الجديد يندرج ضمن خطة الاتحاد للطيران لتوسيع الربط الجوي بين تايلاند والعالم عبر أبوظبي، مشيراً إلى أن الشركة متحمسة لإيصال المزيد من المسافرين من كرابي وجنوب شرق آسيا إلى العاصمة الإماراتية، ومنها إلى وجهات الاتحاد الأخرى في أوروبا وأفريقيا والولايات المتحدة.



خفض استهلاك الوقود

بيّن الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في الاتحاد للطيران أن الطائرات الجديدة تسهم في خفض استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 20% مقارنة بالطائرات التقليدية، موضحاً أن التحديات التي تواجه قطاع الطيران تتمثل في ارتفاع أسعار الوقود وتقلبات العملات، وهي من أبرز التحديات المشتركة في الصناعة، حيث إن الاتحاد للطيران تمكنت من التعامل معها بكفاءة بفضل استراتيجيتها المرنة في التشغيل وإدارة الموارد.

وتابع: «كما ينعكس هذا التوسع إيجاباً على القطاعات الاقتصادية والخدمية في الدولة، ويعزز من مكانة أبوظبي مركزاً متكاملاً للأعمال والضيافة.