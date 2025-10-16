سلطان بن أحمد القاسمي يزور «جيتكس العالمي 2025»

الشارقة (وام)

زار سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال، أمس فعاليات معرض «جيتكس العالمي 2025» أحد أكبر المعارض العالمية في مجال التكنولوجيا والابتكار، بمركز دبي التجاري العالمي.

واستمع سمو نائب حاكم الشارقة إلى شرح حول جناح حكومة الشارقة، الذي تشارك فيه 20 جهة حكومية تحت شعار «تكامل تقني محوره الإنسان»، ويسلّط الضوء على الرحلة الرقمية المتميّزة للإمارة ورؤيتها الإنسانية للمستقبل.

وتعرّف سموه على أبرز ما تقدمه الجهات المشاركة من تجارب رقمية مبتكرة ومشاريع تقنية.

كما تعرف سموه على نظام «مدى» وهو نظام محاكاة لتجمعات مياه الأمطار في إمارة الشارقة. واطلع سمو نائب حاكم الشارقة على مبادرة «نبني» الإلكترونية التي تهدف إلى تقديم خدمات موحدة لقطاع الهندسة والبناء في كافة بلديات إمارة الشارقة.

وعرّج سمو رئيس هيئة الشارقة لتقنية الاتصال على منصة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.

وانتقل سمو رئيس هيئة الشارقة لتقنية الاتصال إلى منصة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» متعرفاً على خدمات الاتصال البحري وخارج السواحل البحرية. وتجول سمو رئيس هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال في منصة شركة «إي آند الإمارات» واطلع على ابتكارات الشركة.

رافق سمو رئيس هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال في الزيارة كل من الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، ومعالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات المشاركة.