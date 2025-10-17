أسعار النفط تتجه إلى تسجيل خسارة أسبوعية

انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة وتتجه لتسجيل خسارة أسبوعية ثلاثة بالمئة، وسط حالة ضبابية تحيط بإمدادات الطاقة العالمية.

وبحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش، نزلت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا أو 0.26 بالمئة إلى 60.90 دولار للبرميل في حين هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتا أو 0.26 بالمئة إلى 57.31 دولار.

وأظهرت البيانات أيضا ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة إلى 13.636 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وعند التسوية في الجلسة الماضية، هبط خام برنت 1.37 بالمئة وخسر الخام الأميركي 1.39 بالمئة، وهو أدنى مستوى له منذ الخامس من مايو.