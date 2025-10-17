السبت 18 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مذكرة تفاهم بين «الشؤون الإسلامية والأوقاف» ومجموعة «إي آند»

مذكرة تفاهم بين «الشؤون الإسلامية والأوقاف» ومجموعة «إي آند»
17 أكتوبر 2025 17:46

 

دبي (الاتحاد)
وقّعت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة على هامش مشاركتها في معرض جيتكس 2025 في دبي، مذكرة تفاهمٍ مع مجموعة «إي آند» لبناء شراكة استراتيجية في مجالات الخدمات الذكية والرقمية ذات البعد الاجتماعي والإنساني، وذلك بحضور معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة ومسعود شريف محمود، الرئيس التنفيذي لشركة «إي آند الإمارات».
وقع المذكرة أحمد راشد النيادي، مدير عام الهيئة، وعبدالله إبراهيم الأحمد، الرئيس التنفيذي للعلاقات الحكومية وكبار الشخصيات في شركة «إي آند الإمارات».
وأوضح أحمد راشد النيادي، أن توقيع المذكرة يأتي في سياق مبادرات الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة نحو تعزيز التعاون المؤسسي واستثمار التقنيات وقنوات الاتصال في تطوير خدماتها، مؤكدا أن هذه الخطوة تستهدف بناء شراكات استراتيجية بين الهيئة ومجموعة اتصالات والتمهيد لإعداد اتفاقيات واضحة المعالم ومحددة الأهداف حول آفاق التعاون المشترك.
وشدد النيادي على حرص الهيئة على استثمار التحول الرقمي والذكي في كل شؤونها وخدماتها، بما في ذلك خدمات الزكاة والوقف، والعمل على تطوير قنوات الاتصال الذكية الخاصة بها لتسهيل عمليات التبرع، والاشتراك في المبادرات الوقفية والخيرية، وذلك انسجاماً مع الرؤية الوطنية في دعم التحول الرقمي والذكي وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة بطرقٍ حضاريةٍ مبتكرة تلبي تطلعات المجتمع.
من جانبه أكد عبدالله إبراهيم الأحمد أن «إي آند الإمارات» ستسخر خبراتها في التحول الذكي والبنية التحتية الرقمية المتقدمة للعمل مع الهيئة على تطوير حلولٍ مبتكرةٍ تدعم مبادراتها الوقفية والخيرية، وتسهم في تسهيل الخدمات وتعزيز التكافل الاجتماعي بما يواكب رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.

أخبار ذات صلة
مكتوم بن محمد: الإمارات منصة عالمية لتسريع التحول في التكنولوجيا والاقتصاد
كليات التقنية العليا تستعرض تقنيات المستقبل خلال «جيتكس»
جيتكس
آخر الأخبار
موقع تجري فيه عمليات بحث عن جثث رهائن إسرائيليين في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
تواصل عمليات البحث عن رفات محتجزين في غزة
اليوم 01:05
سفينة «جالاكسي ليدر» اختطفها الحوثيون قبالة سواحل اليمن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن يدعو إلى دعم دولي لحماية الملاحة بالبحر الأحمر
اليوم 01:05
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
المتحدثة باسم «الأونروا» لـ«الاتحاد»: تحديات كبيرة تواجه العمل الإنساني في غزة بعد الحرب
اليوم 01:05
تصاعد الدخان من موقع انفجارات في كابول (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أفغانستان وباكستان تمددان وقف إطلاق النار لـ 48 ساعة
اليوم 01:05
مخيم لنازحين فلسطينيين قرب شاطئ بحر غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
فرنسا وبريطانيا تعدان قراراً بمجلس الأمن بشأن إرسال قوات إلى غزة
اليوم 01:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©