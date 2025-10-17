السبت 18 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«دبي الرقمية» تنظّم ملتقى الموردين السنوي

«دبي الرقمية» تنظّم ملتقى الموردين السنوي
17 أكتوبر 2025 17:47

 
دبي (الاتحاد)
نظَّمت دبي الرقمية ضمن فعاليات الدورة الخامسة والأربعين من «جيتكس جلوبال 2025» ملتقى الموردين السنوي تحت شعار «رقمنة الحياة في دبي واستشراف المستقبل»، بمشاركة عدد من ممثلي كبريات الشركات المحلية والعالمية، في إطار سعيها لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص وبناء منظومة توريد متكاملة تدعم مسيرة التحول الرقمي في الإمارة.
وكرّم طارق الجناحي المدير التنفيذي لقطاع التمكين المؤسسي في دبي الرقمية نخبة من الشركاء المتميزين، تقديراً لمساهماتهم في تطوير منظومة المشتريات الرقمية، مؤكداً أن الملتقى يجسّد فكر دبي القائم على التكامل بين القطاعين العام والخاص، لبناء مستقبل رقمي شامل ومستدام، وأشار إلى أن دبي الرقمية تعتبر الموردين شركاء في الابتكار وصناعة المستقبل لا مجرد متعاقدين تقليديين. 

«دبي الرقمية» تعرض في «جيتكس» مبادراتها الرائدة بمجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
«دبي الرقمية» تطلق المسح السنوي للقوى العاملة 2025
دبي الرقمية
