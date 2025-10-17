«صندوق خليفة» يبرم 3 شراكات لتعزيز الابتكار والأمن الرقمي خلال «جيتكس»



دبي (الاتحاد)

أبرم صندوق خليفة لتطوير المشاريع ثلاث شراكاتٍ استراتيجية مع كل من «Cybere71» و«مجموعة ريتش» و«تحالف الإمارات للحلول التقنية»، خلال مشاركته في فعاليات الدورة الخامسة والأربعين من معرض «جيتكس العالمي للتقنية 2025».

وتجسد هذه الشراكات التزام صندوق خليفة بدفع عجلة الابتكار التقني وتعزيز بناء القدرات والأمن الرقمي، لتوفير بيئةٍ مُثلى لازدهار الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة ومشاريع ريادة الأعمال الوطنية.

وتأتي هذه الاتفاقيات في أعقاب الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية الموحدة الجديدة لصندوق خليفة تحت اسم «رحلة الأعمال»، والتي تستهدف تمكين رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة في أبوظبي وتزويدها بأدوات التمويل والحلول الاستشارية، وخدمات التدريب والدعم عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقالت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: تؤكّد هذه الاتفاقيات التزامنا بتطوير شراكاتنا مع الجهات والمؤسسات الرائدة في مختلف القطاعات، بما يدعم مستهدفاتنا الاستراتيجية، ويعزّز الابتكار، ويمكّن منظومة ريادة الأعمال الإماراتية، ويسهم في نمو الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتشمل هذه الشراكات مجموعة واسعة من المحاور الاستراتيجية، بما فيها الأمن السيبراني، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتحول الرقمي، وبناء القدرات، كما تتزامن مع مشاركتنا في هذا الحدث التقني الرائد عالمياً، واستمراراً لهذا النهج، نتطلع لمواصلة التعاون مع شركائنا لدعم استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025–2027.

وتهدف الاتفاقية الموقّعة مع «Cybere71»، البرنامج الرائد الذي أطلقته دولة الإمارات ويقوده مجلس الأمن السيبراني، إلى تطوير التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الأمن السيبراني المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يشمل الوقاية والاستجابة للهجمات الإلكترونية، وتطوير البرامج التوعوية والتعليمية، والأبحاث العلمية والتقنيات الحديثة. وقال الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات: يأتي تعاوننا مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع في إطار حرصنا على تعزيز الأمن السيبراني في منظومة ريادة الأعمال الوطنية، حيث تمثل حماية الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من المخاطر الإلكترونية أولوية قصوى.

فيما تركز اتفاقية التعاون مع «مجموعة ريتش» على تقديم الدعم لأعضاء صندوق خليفة، وتمكين رواد الأعمال من خلال مبادرات متنوعة، إلى جانب الاستشارات والجلسات التوعوية.

من ناحية أخرى، تمثل الاتفاقية بين صندوق خليفة و«تحالف الإمارات للحلول التقنية» إطاراً متكاملاً للتعاون الثنائي في تعزيز الابتكار وبناء القدرات، وتطوير بيئة الأعمال للشركات الناشئة ورواد الأعمال. وتشمل مجالات التعاون تمكين الشركات الناشئة، وتسهيل توظيف المواهب الإماراتية، وبناء القدرات وتطوير برامج التقنية والذكاء الاصطناعي، وتصميم وتنفيذ البرامج التوعوية والورش التخصصية.