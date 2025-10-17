جناح حكومة أبوظبي يختتم مشاركته في معرض «جيتكس العالمي للتقنية 2025»



جمعة النعيمي (دبي)

اختتم جناح حكومة أبوظبي، اليوم مشاركته في معرض جيتكس العالمي 2024، والتي تضمنت مشاركة أكثر من 30 جهة حكومية وأكاديمية.

وشاركت حكومة أبوظبي في معرض «جيتكس العالمي للتقنية 2025» لهذا العام، تحت شعار «حكومة أذكى، وأقرب للمجتمع».

وتولت دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي مهمة تنسيق مشاركة حكومة أبوظبي في المعرض، وأكثر من 30 جهة حكومية ومؤسسة أكاديمية لتقديم تجربة موحَّدة لزوّار جناح حكومة أبوظبي.

واستعرض جناح حكومة أبوظبي 55 مشروعاً رقمياً تتبنّى تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تُسهم في تقديم فوائد ملموسة وحقيقية لملايين الأفراد في مختلف القطاعات في الإمارة، ومن أبرز هذه المشاريع منصة «تم 4.0» التي تمثِّل الإصدار الأحدث المتقدم من منصة خدمات حكومة أبوظبي «تم»، و«المشرف الذكي» و«المحقق الذكي» من شرطة أبوظبي، و«نظام التسجيل الذكي في الفنادق» من دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، الذي يستخدم تقنية التعرُّف على الوجه لتسجيل الوصول إلى الفنادق بسهولة.

من جهته قال حماد الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع خدمة وإسعاد المتعاملين في (تم): من خلال تواجدنا في جناح حكومة إمارة أبوظبي، نستعرض (تم هولوغرام ) والهدف هو أن نسهل وصول الناس إلى الخدمات الحكومية في إمارة أبوظبي.

من جهته، قال مطر سعيد النعيمي مدير عام مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي: تمثل مشاركتنا في معرض جيتكس العالمي 2025 امتداداً لرؤية حكومة أبوظبي في تسخير الابتكار والتقنيات المتقدمة لدعم استراتيجيات الأمن المجتمعي والجاهزية المؤسسية، وقد حرص المركز هذا العام على أن تكون مشاركته فاعلة ومؤثرة عبر إطلاق «منصة جاهزية»، التي تشكل خطوة نوعية نحو إعادة تعريف مفاهيم الاستعداد والاستجابة في إدارة الأزمات، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي وهندسة البيانات وتقنيات التوأم الرقمي في منظومة متكاملة ومرنة قادرة على التفاعل اللحظي مع الأحداث.

وأضاف: كما تأتي هذه المشاركة لتشهد توقيع مذكرتي تفاهم استراتيجيتين مع كل من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي و شركة إي أند، بهدف تعزيز أطر التعاون البحثي والتقني وتوسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي في منظومة الاستجابة، هذا التعاون يشكل رافعة قوية تدعم أهداف المركز في تطوير قدراته التقنية وتعزيز التكامل مع شركائنا في القطاعات الأكاديمية والتكنولوجية.

وفي سياق متصل، أبرم صندوق خليفة لتطوير المشاريع ثلاث شراكاتٍ استراتيجية مع كل من «Cybere71» و«مجموعة ريتش» و«تحالف الإمارات للحلول التقنية»، خلال مشاركته في فعاليات الدورة الخامسة والأربعين من معرض «جيتكس العالمي للتقنية 2025».

وتجسد هذه الشراكات التزام صندوق خليفة بدفع عجلة الابتكار التقني وتعزيز بناء القدرات والأمن الرقمي، لتوفير بيئةٍ مُثلى لازدهار الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة ومشاريع ريادة الأعمال الوطنية. وتأتي هذه الاتفاقيات في أعقاب الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية الموحدة الجديدة لصندوق خليفة تحت اسم «رحلة الأعمال»، والتي تستهدف تمكين رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة في أبوظبي وتزويدها بأدوات التمويل والحلول الاستشارية، وخدمات التدريب والدعم عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما وتعاونت «أوريكس لابس»، المزود الرائد لحلول الحماية من المخاطر الرقمية والحلول السيبرانية المتقدمة والتابعة لمجموعة «ايدج»، مع مجلس الأمن السيبراني بدولة الإمارات العربية المتحدة بهدف إعداد تقرير حالة منطقة مجلس التعاون الخليجي الرائد حول أمن خوادم البريد الإلكتروني. وصدر التقرير اليوم على هامش فعاليات معرض جيتكس العالمي 2025، الفعالية السنوية للتكنولوجيا والتحول الرقمي، والمقامة في مركز دبي التجاري العالمي.

يتناول التقرير تحليلاً فنياً معمقاً لأمن خوادم البريد الإلكتروني وآليات التحقق في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، مع تركيز خاص على تعزيز المرونة والاستدامة طويلة الأمد في البنى التحتية الرقمية للجهات الحكومية والقطاعات الصناعية.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني: تجدّد نتائج تقرير هذا العام التأكيد على التوافق المتنامي بين دول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز الثقة الرقمية، إذ يظل التحقق من البريد الإلكتروني ركيزة أساسية للمرونة والمتانة السيبرانية، إذ تحمي تلك العملية الاتصالات وتُمكّن التعاون الآمن وتعزز الثقة في اقتصاداتنا الرقمية. وسيواصل المجلس رعاية التعاون العابر للحدود والقطاعات، لضمان التضافر بين الأمن والابتكار خلال التقدّم نحو مستقبل رقمي أكثر أماناً وموثوقية.