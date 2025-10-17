«التمكين الحكومي» و«إي آند» تطلقان مركز البيانات الموحدة لدعم 40 جهة حكومية بأبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، عن شراكتها مع مجموعة «إي آند» في إطلاق مركز البيانات الحكومية الموحدة في الإمارة خلال فعاليات معرض جيتكس العالمي 2025.

ويقع المركز في مدينة خليفة ويُعد المنشأة الرئيسية للبنية التحتية الرقمية لحكومة أبوظبي، مدعوماً بموقع مخصص لاستعادة البيانات في مدينة العين.

ويوفر المركزان معاً قدرة إجمالية تبلغ 19 ميغاواط من الطاقة الآمنة والمهيئة لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لاستضافة وإدارة البيانات الحكومية الحيوية.

وقال وسام لوتاه، المدير العام في دائرة التمكين الحكومي: خلال رحلتنا نحو حكومة تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي، فإن القدرة على البناء والتوسع بسرعة وأمان تعتمد على بنية تحتية موحدة وموثوقة، ويضمن مركز البيانات الحكومية الموحدة في أبوظبي أن تتمكن كل جهة حكومية من الابتكار بثقة باستخدام بيانات سيادية مشتركة، مما يعزز التعاون ويسرّع التحول الرقمي.

من جهته، قال مسعود م. شريف محمود الرئيس التنفيذي لـشركة «إي آند الإمارات»: حددت إمارة أبوظبي توجّهاً واضحاً يتمثل في إنشاء حكومة تعتمد كليًا على الذكاء الاصطناعي بحلول العام 2027، وبموجب شراكتنا مع دائرة التمكين الحكومي، توفر «إي آند» الأساس الرقمي السيادي، والذي يشمل البنية السحابية والبيانات والاتصال، لتمكين كل جهة حكومية من تقديم خدمات ذكاء اصطناعي آمنة وقابلة للتشغيل المتبادل على نطاق واسع.

ويوحد هذا المركز أكثر من 40 جهة حكومية في أبوظبي تحت بنية تحتية واحدة وآمنة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي مما يتيح التشغيل البيني، ويدعم تخزين البيانات السرية، ويعزز أجندة دولة الإمارات الأوسع في اعتماد السياسات الآمنة للذكاء الاصطناعي والبيانات.

ويُعد هذا إنجازاً محورياً يتماشى مع استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية التي تعتمد استثمارات تبلغ قيمتها 13 مليار درهم، للوصول إلى أهدافها في أن تصبح أول حكومة في العالم تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي.

يوفر المركز خدمات البنية التحتية كخدمة (IaaS) وخدمات الاستضافة المشتركة لأكثر من 40 جهة حكومية، مع ضمان مستوى عالٍ من المرونة واستمرارية الخدمة بنسبة تشغيل تصل إلى 99.982%.

تم تصميم المركز وفقًا لمعايير مقاومة الأعطال، ويشمل أنظمة طاقة احتياطية، وتبريد متقدم باستخدام نظام تبريد بالمياه المبردة، ويعمل وفقًا لمعايير عدة شهادات عالمية ومحلية. ومن خلال دمج مصادر الطاقة المتجددة، يدعم المركز العمليات الخضراء بنسبة كفاءة استخدام الطاقة المستهدفة البالغة 1.85، مما يساهم في تقليل الأثر البيئي وتكاليف التشغيل.

من المتوقع أن تبدأ عملية نقل جميع بيانات الجهات الحكومية إلى المركز في الربع الأول من عام 2026، مما يعزز التزام أبوظبي ببناء حكومة رقمية آمنة ومترابطة تعنى بالإنسان في المقام الأول، وتدعم التكامل السلس بين جميع الجهات الحكومية.