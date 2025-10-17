«الصناعة» توقع 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز التحول الصناعي



دبي (الاتحاد)

عرضت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال مشاركتها الناجحة في النسخة الخامسة والأربعين من معرض «جيتكس جلوبال 2025»، ضمن جناح حكومة دولة الإمارات في مركز دبي التجاري العالمي، أبرز مبادراتها وخدماتها وبرامجها الرقمية الهادفة إلى دعم التحول الصناعي وتعزيز الجاذبية الاستثمارية في القطاع، وتمكين الشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، وتصفير البيروقراطية وغيرها.

و خلال مشاركتها في الحدث العالمي وقعت الوزارة 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم لدعم وتعزيز التحول الصناعي.

وجاءت مشاركة الوزارة في المعرض انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار) ومبادرة «اصنع في الإمارات»، وبما يعكس التزامها بالمساهمة في تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031» التي تركز على تعزيز تنافسية واستدامة القطاع الصناعي عبر تسريع التحول الرقمي وتبني الخدمات الذكية والاستباقية التي تدعم ثقافة الابتكار والجاهزية المستقبلية.

وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن مشاركة الوزارة في «جيتكس جلوبال» تأتي ضمن جهودها لتسريع التحول الرقمي في الخدمات، وتحسين تجربة المتعاملين، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، موضحاً أن هذه الجهود تسهم في ترسيخ جاذبية البيئة الاستثمارية في القطاع الصناعي ودعم نمو الصناعات الوطنية.

وقال: تركز جهودنا على تحسين تجربة المتعاملين وتوفير البيانات والخدمات التي تساعد المستثمرين والشركات الصناعية على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بكفاءة.. كما حرصنا خلال مشاركتنا على التواصل المباشر مع المتعاملين والاستماع إلى آرائهم ضمن مجلس صوت المتعامل الرقمي، الذي يمثل منصة لتطوير الخدمات وتحسين الأداء.

وشهدت مشاركة الوزارة في المعرض تنظيم عدد من الجلسات التفاعلية والحوارات المتخصصة، من أبرزها جلسة «اصنع في الإمارات» التي استعرضت أبرز المزايا والفرص التي تقدمها مبادرة «اصنع في الإمارات» للمستثمرين ورواد الأعمال والمصنعين، ودورها في تحفيز النمو الصناعي وتعزيز الإنتاج المحلي.

كما نظمت الوزارة جلسة «مجلس صوت المتعامل الرقمي» تحت شعار «تجربتك تصنع الفرق» بهدف تعزيز التواصل مع المتعاملين والاستماع إلى مقترحاتهم لتطوير الخدمات الرقمية.

ووقّعت الوزارة اتفاقية تعاون مع شركة «بريسايت»، الرائدة في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، لدعم وتمكين الشركات الناشئة من تسريع التحول الرقمي في القطاعات الحيوية من خلال برامج مسرّعات الأعمال والتبادل الدولي ومسابقة «اصنع في الإمارات» للشركات الناشئة.

وفي سياق تعزيز التكامل الرقمي مع الشركاء الاستراتيجيين بهدف تبسيط الخدمات و تعزيز تجربة المتعاملين، وقّعت الوزارة اتفاقية تعاون مع شركة «دبي لوجستكس وورلد» لتطوير أعمال «برنامج الجواز اللوجستي العالمي» في دولة الإمارات، وهو أول برنامج ولاء عالمي للشحن والخدمات اللوجستية، بهدف إنشاء نظام رقمي متكامل لإدارة شهادات منتجات الحلال والمنتجات الآمنة وربط الأنظمة الرقمية لتسهيل حركة التجارة العالمية.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي لتنسيق المبادرات والممكنات المشتركة بين قطاعي الصناعة والنقل، بما يعزز التكامل في مجالات النقل الذكي ويخلق فرصاً استثمارية جديدة لدعم الصناعات الوطنية. وتشمل الاتفاقية كذلك تطوير برامج تدريبية متخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة لرفع كفاءة الكوادر الوطنية وتمكينها من مهارات المستقبل.