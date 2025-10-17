مكتوم بن محمد: الإمارات منصة عالمية لتسريع التحول في التكنولوجيا والاقتصاد

دبي (الاتحاد)

تفقد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، منصة وزارة المالية ضمن جناح الحكومة الاتحادية في معرض «جيتكس جلوبال 2025»، أكبر معرض للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العالم، في دورته الـ45، المقامة في مركز دبي التجاري العالمي من 13 إلى 17 أكتوبر الجاري، حيث تستعرض أحدث المشاريع والمبادرات الرقمية التي أطلقتها الوزارة في إطار جهودها لتعزيز التحول الذكي في الإدارة المالية الحكومية، وتسريع وتيرة الابتكار في الخدمات المالية العامة.

واطلع سموه، بحضور معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، على 10 مبادرات رقمية نوعية طورتها الوزارة، مستندة إلى الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، بما يسهم في دعم الكفاءة المالية، وتحسين تجربة المستخدم، وتمكين التكامل بين الجهات الحكومية ضمن منظومة مالية موحّدة وذكية.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: «تسير دولة الإمارات، برؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة، بثقة نحو بناء نموذج حكومي متقدّم يقوم على الابتكار والتحول الرقمي الشامل، ويعتمد على الكفاءة والشفافية كركيزتين لاستدامة التنمية الوطنية، ويأتي التحول الرقمي المالي في قلب هذه الرؤية، باعتباره أحد أهم الممكنات لتحقيق الجاهزية الحكومية، وضمان إدارة فاعلة ومستدامة للموارد العامة».

وأضاف سموه: «إن «جيتكس جلوبال» يترجم توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في أن تكون دولة الإمارات منصةً عالمية لتسريع التحول في التكنولوجيا والاقتصاد، والنموذج العالمي في بناء اقتصاد رقمي متكامل يقوده الابتكار، ويعتمد على المعرفة والذكاء الاصطناعي.

وتابع سموه: إن التطور التكنولوجي الذي نشهده لا يقتصر على أتمتة العمليات، بل يتجاوز ذلك إلى إعادة تعريف العلاقة بين الحكومة والمجتمع، وبين البيانات وصناعة القرار. ومن هذا المنطلق، تعمل وزارة المالية على تطوير منظومة رقمية متكاملة، توظّف الذكاء الاصطناعي في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحويل البيانات إلى رؤى عملية تدعم السياسات المالية وتخدم أهداف النمو الاقتصادي.

وتابع سموه: إن وزارة المالية تمضي في ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة نحو حكومة استباقية ومرنة قادرة على تحقيق قيمة اقتصادية مضافة من خلال التكنولوجيا. نحن نعمل على بناء نموذج مالي حكومي يكون قادراً على التفاعل الذكي مع المتغيرات، ويستند إلى الشفافية والتكامل، ويتيح للأفراد والمؤسسات أن يكونوا شركاء فاعلين في منظومة الأداء المالي الوطني. هذه المبادرات الرقمية تمثل خطوة متقدمة نحو تحقيق رؤية الإمارات في أن تكون نموذجاً عالمياً في الإدارة المالية الرقمية المستدامة.

وفي خطوة مبتكرة لتعزيز التوعية وبناء علاقات متينة مع المتعاملين من الجهات الاتحادية والموردين، قدمت وزارة المالية تجربة تفاعلية جديدة من نوعها تهدف إلى تعزيز المعرفة بمنظومة المشتريات الحكومية.

واستعرضت وزارة المالية 10 مبادرات ضمن حزمة تطبيقاتها وخدماتها ومشاريعها الذكية خلال مشاركتها في معرض «جيتكس جلوبال 2025».

كما عرضت الوزارة مشروع «راشد - المستشار المالي الذكي»، الذي يستهدف فئة الشباب بين 18 و30 عاماً.