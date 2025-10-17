17.2 مليار درهم مكاسب سوقية للأسهم المحلية خلال أسبوع

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في أسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي بنحو 17.22 مليار درهم موزعة بواقع 1.66 مليار درهم مكاسب سوق العاصمة 15.56 مليار درهم في سوق دبي المالي.

وتمكّنت المؤشرات من الإغلاق على ارتفاع بدعم من زيادة تعاملات شراء الأجانب (غير العرب) والمستثمرين الإماراتيين في سوق أبوظبي، وبدعم من شراء الأجانب والمؤسسات المالية في سوق دبي المالي.

وإلى ذلك تمكّنت الأسواق المحلية من جذب سيولة بقيمة إجمالية 9.59 مليار درهم بعد تداول أكثر من 3 مليارات سهم خلال 178 ألفاً و335 صفقة.



سوق أبوظبي

أظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة قيمة تعاملات (شراء) الأجانب غير العرب، مقارنة بتعاملات البيع، لتكون المحصلة صافي (شراء) بقيمة 47.88 مليون درهم، بعد استحواذهم على 29.2% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع وعلى 23.3% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة.

وقام الأجانب غير العرب بشراء أسهم بقيمة 1.803 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، وفي المقابل باعوا أسهماً بقيمة 1.755 مليار درهم. وكانت محصلة تعاملات العرب (بيع) بقيمة 13.37 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (بيعاً) بقيمة 99.2 مليون درهم، وبذلك تصبح محصلة تعاملات الأجانب الإجمالية من مختلف الجنسيات 64.76 مليون درهم صافي (بيع)، بعد استحواذهم على 37.2% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع وعلى 34.9% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة.

واستحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي الأسبوع الماضي، حيث بلغت حصتهم 62.8% من قيمة التداولات و65.1% من كمية التداولات.

وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق العاصمة بقيمة 3.857 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 3.792 مليار، لتكون محصلة تعاملاتهم (شراءً) بقيمة 64.769 مليار درهم.

وفيما يخص الاستثمار المؤسسي في سوق العاصمة، فقد بلغت محصلة تعاملات المؤسسات 264.3 مليون درهم كمحصلة (بيع) بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 3.875 مليار درهم وباعوا أسهماً بقيمة 4.139 مليار درهم. وجاءت محصلة تعاملات الأفراد (شراء) بقيمة 264.3 مليون درهم، بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 2.210 مليار درهم وباعوا أسهماً بقيمة 1.946مليار درهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع بنحو 10.5 نقطة وبنسبة 0.2% عند مستوى 10124.42 نقطة مقارنة مع 10113.91 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. وشهد المؤشر تذبذباً خلال الأسبوع، حيث سجل أعلى مستوى عند 10158.76 نقطة في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 10064.47 نقطة. وكانت نتيجة تداولات الأسبوع ارتفاع أسعار أسهم 47 شركة مقابل تراجع أسعار 46 شركة، فيما أغلقت 30 شركة مستقرة من دون تغيير.

وشهد السوق إبرام 111 ألفاً و739 صفقة خلال الأسبوع الماضي، تم من خلالها تداول 1.715 مليار سهم بقيمة إجمالية جاوزت 6.086 مليار درهم. وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو 1.66 مليار درهم لتبلغ في نهاية الأسبوع 3.133 تريليون درهم مقارنة بنحو 3.131 تريليون درهم في الأسبوع السابق.



سوق دبي

وتظهر بيانات سوق دبي المالي أن صافي الاستثمار الأجنبي بلغ نحو 50 مليون درهم، كمحصلة (شراء).

وبلغت محصلة تعاملات الإماراتيين 50 مليار درهم (بيعاً).

وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع بمقدار 10 نقاط بنسبة 0.17% عند مستوى 5992.18 نقطة يوم أمس مقارنة مع 5982.15 نقطة في نهاية الأسبوع السابق، وبلغ أعلى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 6063.33 نقطة، في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر 5935.76 نقطة.

وبلغت قيمة التداول الإجمالية 3.509 مليار درهم بعد تداول 1.362 مليار سهم خلال 66 ألفاً و596 صفقة. وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للسوق بنحو 15.56 مليار درهم لتسجل في نهاية الأسبوع 1.030 تريليون درهم مقابل 1.015 تريليون درهم القيمة السوقية المسجلة في نهاية الأسبوع السابق.

وبلغ صافي الاستثمار المؤسسي في سوق دبي الأسبوع الماضي نحو 137.39 مليون درهم، كمحصلة (شراء). وبلغت محصلة تعاملات الأفراد 137.39 مليون درهم كمحصلة (بيع).