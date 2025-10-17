السبت 18 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

44.3 مليار درهم التداولات العقارية بالشارقة

جانب من الشارقة
18 أكتوبر 2025 00:59

الشارقة (الاتحاد)

سجلت التداولات العقارية في الشارقة، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 44.3 مليار درهم محققةً نمواً قياسياً بنسبة بلغت 58.3% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، متجاوزةً بذلك إجمالي تداولات عام 2024 بالكامل الذي بلغ 40 مليار درهم، وفقاً لتقرير دائرة التسجيل العقاري في الشارقة.
ويعكس هذا الأداء التاريخي الحيوية الكبيرة للسوق العقاري في الإمارة، والبيئة الاستثمارية المستقرة والجاذبة، التي تواصل الشارقة ترسيخها عاماً بعد عام بفضل رؤيتها التنموية المتكاملة.
ووفقًا للتقرير، فقد ارتفع عدد المعاملات العقارية إلى 80.320 معاملة مقابل 69.078 معاملة خلال الفترة نفسها من 2024 بزيادة بلغت 16.3%،

التداولات العقارية
الإمارات
تداولات العقارات
التداولات العقارية في الشارقة
الشارقة
عقارات الشارقة
