السبت 18 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«منتدى دبي– إستونيا للأعمال» يبحث آفاق التعاون الاستثماري

جانب من فعاليات المنتدى (من المصدر)
18 أكتوبر 2025 00:59

دبي (الاتحاد)

نظمت غرف دبي مؤخراً منتدى «دبي – إستونيا» للأعمال بالتعاون مع حكومة جمهورية إستونيا ومجلس الأعمال «الإماراتي – الإستوني»، وذلك بهدف توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري وتحفيز الابتكار والعمل المشترك بين منظومات الاقتصاد الرقمي المتطورة في دبي وإستونيا.
شهد المنتدى الذي عقد في مقر غرف دبي حضور معالي ليزا لي باكوستا، وزيرة العدل والشؤون الرقمية في جمهورية إستونيا، ومحمد علي راشد لوتاه مدير عام غرف دبي، وماريا بيلوفاس، سفيرة جمهورية إستونيا في دولة الإمارات، في حين استقطب المنتدى مجموعة من المسؤولين وممثلي مجتمعي الأعمال في دبي وإستونيا.
وقالت معالي ليزا لي باكوستا، وزيرة العدل والشؤون الرقمية في جمهورية إستونيا: تعد دولة الإمارات نموذجاً يحتذى به في تحويل الطموحات إلى واقع، وتتميز ببيئة أعمال جاذبة للخبرات الإستونية التي يمكنها المساهمة في مشاريع حيوية بمختلف مجالات الأعمال.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: تشكل العلاقات المتنامية بين دبي وجمهورية إستونيا أساساً متيناً لتحقيق أهدافنا الاقتصادية المشتركة.

