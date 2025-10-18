الأحد 19 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الابتكار التكنولوجي» يحقق طفرة تقنية بجمع وتحليل البيانات الجيوفضائية

«الابتكار التكنولوجي» يحقق طفرة تقنية بجمع وتحليل البيانات الجيوفضائية
18 أكتوبر 2025 17:00

جمعة النعيمي (دبي)
قالت مريم الخاطري، باحث في معهد الابتكار التكنولوجي، على هامش معرض «جيتكس جلوبال 2025» الذي اختتم فعالياته أمس، إن المعهد استعرض منصة «TacticaAI» المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث تقوم المنصة بجمع وتحليل البيانات الجيوفضائية التي تجمعها من عدة مصادر كالأقمار الصناعية والبيانات المفتوحة وأجهزة الاستشعار، لتقديم جميع البيانات وتحليلها في منصة موحدة.

  • «الابتكار التكنولوجي» يحقق طفرة تقنية بجمع وتحليل البيانات الجيوفضائية
 وأوضحت أنه بعد جمع البيانات من عدة مصادر باستخدام دمج البيانات وخوارزميات معينة، تقوم بتحليل ودمج هذه البيانات بالتنسيق الذكي للمهام، حيث يقوم النظام بإظهار تنبيهات وإجراءات، لافتة إلى أن هذه الإجراءات تساعد في اتخاذ القرارات الاستراتيجية باستخدام التفاعل الصوتي الخاص بنموذج «فالكون» النموذج الأبرز في دولة الإمارات والمطور من قبل معهد الابتكار التكنولوجي 
 وقالت إن المنصة تقوم بإعطاء المشغّل تحليلات ذكية وإجراءات مقترحة تسرّع العمليات، موضحة أنه باستخدام جميع هذه البيانات، يقوم النظام بدعم القطاعات ذات الأولوية مثل قطاعات الدفاع والأمن والبنية التحتية والتعليم وغيرها. 
والجدير بالذكر أنه تم تصميم منصة TACTICAAI في معهد الابتكار التكنولوجي خصيصاً لهذا الهدف، حيث تجمع بين مصادر متعددة للمعلومات «الأقمار الصناعية وأجهزة إنترنت الأشياء ونظام التعريف الآلي، وإشارات التردد اللاسلكي، ووسائل التواصل الاجتماعي، والمصادر المفتوحة» ضمن منظومة واحدة متكاملة ومرنة.
 وتعمل على تحويل البيانات الأولية إلى رؤى عملية قابلة للتنفيذ بسرعة وبدقة عالية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي المدعوم.

