«إنفرا إكس» تتعاون مع «Itron» و«مياكوم»

دبي (الاتحاد)



وقعّت شركة «إنفرا إكس»، التابعة لـ«ديوا الرقمية»، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة «Itron»، المتخصصة في حلول الذكاء الطرفي للشبكة، مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير ونشر حلول الجيل القادم من أنظمة المرافق الذكية وتقنيات إنترنت الأشياء (IoT).

وستتعاون الشركتان، بموجب المذكرة التي وقعت خلال فعاليات معرض «جيتكس جلوبال 2025» في استكشاف فرص الأعمال، وتعزيز التعاون التقني عبر قطاعات رئيسية تشمل العدادات الذكية، وإدارة الطاقة، ومنصات المدن الذكية. ووقّعت «إنفرا إكس»، مذكرة تفاهم مع شركة مياكوم، المتخصصة في تكامل الأنظمة، وتطوير الشبكات اللاسلكية الخاصة بـ«إنترنت الأشياء» الصناعي.