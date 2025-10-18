الأحد 19 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«إنفرا إكس» تتعاون مع «Itron» و«مياكوم»

«إنفرا إكس» تتعاون مع «Itron» و«مياكوم»
19 أكتوبر 2025 02:26

دبي (الاتحاد)

وقعّت شركة «إنفرا إكس»، التابعة لـ«ديوا الرقمية»، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة «Itron»، المتخصصة في حلول الذكاء الطرفي للشبكة، مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير ونشر حلول الجيل القادم من أنظمة المرافق الذكية وتقنيات إنترنت الأشياء (IoT).
وستتعاون الشركتان، بموجب المذكرة التي وقعت خلال فعاليات معرض «جيتكس جلوبال 2025» في استكشاف فرص الأعمال، وتعزيز التعاون التقني عبر قطاعات رئيسية تشمل العدادات الذكية، وإدارة الطاقة، ومنصات المدن الذكية. ووقّعت «إنفرا إكس»، مذكرة تفاهم مع شركة مياكوم، المتخصصة في تكامل الأنظمة، وتطوير الشبكات اللاسلكية الخاصة بـ«إنترنت الأشياء» الصناعي.

أخبار ذات صلة
«الإمارات لتقويم الأسنان» تنظم مؤتمرها السنوي الأول في دبي
مؤتمر دولي يبحث مستجدات الطب التكاملي وتعزيز الصحة الشاملة
إنترنت الأشياء
جيتكس
هيئة كهرباء ومياه دبي
ديوا
دبي
آخر الأخبار
جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة
علوم الدار
جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة
اليوم 08:43
فيرستابن «أول المنطلقين» في «جائزة أميركا»
الرياضة
فيرستابن «أول المنطلقين» في «جائزة أميركا»
اليوم 08:41
17 قتيلاً جراء حادث مروري في البرازيل
الأخبار العالمية
17 قتيلاً جراء حادث مروري في البرازيل
اليوم 08:34
بيراميدز.. «ملك أفريقيا»
الرياضة
بيراميدز.. «ملك أفريقيا»
اليوم 08:28
أشخاص يسيرون عبر حي سكني مدمر في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤكد أهمية التزام جميع الأطراف ببنود «اتفاق غزة»
اليوم 02:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©