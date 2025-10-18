الإمارات تختتم مشاركتها في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد

واشنطن (الاتحاد)



اختتمت دولة الإمارات مشاركتها الفاعلة في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي عقدت في العاصمة الأميركية واشنطن خلال الفترة من 13 إلى 18 أكتوبر 2025، حيث شكلت مشاركة الدولة محطة بارزة لدعم الحوار الدولي حول تمويل التنمية، واستقرار النظام المالي العالمي، ودفع الجهود الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن مشاركة دولة الإمارات في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز التنسيق المالي الدولي، وتطوير أدوات التمويل المبتكرة، ودعم استدامة النمو الاقتصادي العالمي.





وقال معاليه: «إن دولة الإمارات تواصل أداء دورها شريكاً فاعلاً في تطوير منظومة الحوكمة المالية العالمية، وإيجاد حلول واقعية للتحديات التنموية والاقتصادية الراهنة، وشكّلت الاجتماعات السنوية هذا العام منصة مهمة لتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وتبادل الخبرات حول التمويل المستدام والشمول المالي والتحول الأخضر».

وشارك معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، في اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية «imfc»، الذي انعقد ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث ركزت المناقشات على السياسات العالمية لصندوق النقد الدولي، وناقش الأعضاء الأجندة والتطورات الاقتصادية العالمية، ودور الصندوق في مواجهتها.

وخلال كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع، أشار معالي الحسيني إلى أن التحولات السياسية الكبرى الأخيرة أسهمت في زيادة حالة عدم اليقين، وكشفت عن مواطن ضعف جديدة في الاقتصاد العالمي، مؤكداً أن الاقتصادات النامية والناشئة تظل الأكثر عرضة للتباطؤ الحاد.

وقال معاليه: أن مواجهة هذا المسار تتطلب جبهة موحدة تقوم على التعددية، وتعزيز التعاون الدولي، لاستعادة الثقة وإعادة الاقتصاد العالمي إلى مساره الصحيح، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية الدور المحوري الذي يضطلع به صندوق النقد الدولي كمستشار موثوق ومنصة فاعلة للحوار العالمي في أوقات عدم اليقين. وسلّط معاليه الضوء على ضرورة أن يظل الصندوق مؤسسة قائمة على الحصص وذات موارد كافية تراعي مصالح الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مشيراً إلى أهمية تنمية القدرات ودعم سياسات الدول التي تمر بمراحل انتقالية، وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص من خلال الإصلاحات الهيكلية والتكامل التجاري.

وضمن أعمال الاجتماعات السنوية، شاركت دولة الإمارات في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين G20، حيث يعد هذا الاجتماع الختامي للمسار المالي لمجموعة العشرين ضمن رئاسة جنوب أفريقيا لعام 2025.

وبحث الاجتماع قضايا تتعلق بإصلاح هيكل النظام المالي الدولي، والاستقرار المالي والاقتصادي العالمي، وتعزيز تعاون مجموعة العشرين مع قارة أفريقيا.



قيمة استثنائية

أعربت دولة الإمارات عن تقديرها للتقدم الذي أحرزته رئاسة البرازيل لمجموعة بريكس هذا العام، وأكدت أن نتائج المسار المالي كانت بالغة الأهمية، وتحمل قيمة استثنائية، من خلال البيان المالي المشترك لدول بريكس، ورؤية ريو دي جانيرو لإصلاح نظام الحصص والحوكمة في صندوق النقد الدولي، والبيان المشترك لمجموعة بريكس دعماً لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التعاون الضريبي الدولي، والتي تمت المصادقة عليها على هامش قمة مجموعة بريكس في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل في شهر يوليو الماضي. كما شاركت دولة الإمارات في اجتماع وزراء المالية لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «الدورة الثلاثون»، الذي عقد بمبادرة من رئاسة البرازيل للمؤتمر، ويضم وزراء المالية المشاركين في مبادرة «دائرة وزراء المالية لمؤتمر الأطراف»، حيث ناقش الاجتماع سبل توفير التمويل المناخي لتحقيق «خريطة طريق باكو إلى بيليم» والوصول إلى مبلغ 1.3 تريليون دولار أميركي. واستعرض الاجتماع، التقرير الفني النهائي للمبادرة، الذي تضمن توصيات لتسريع التقدم في مجالات التمويل الميسر، وإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتعبئة الموارد المحلية. وأعربت دولة الإمارات عن تقديرها الكبير للجهود التي بُذلت في إعداد هذا التقرير.