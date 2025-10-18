%36 حصة الإمارات من إجمالي السياح الدوليين لدول الخليج

رشا طبيلة (أبوظبي)



بلغت حصة الإمارات من إجمالي عدد السياح الدوليين القادمين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 36% العام الماضي، بواقع 26 مليون سائح دولي بالإمارات، من إجمالي 72.2 مليون سائح دولي في دول المجلس، بحسب تحليل لبيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجلس السفر والسياحة العالمي.

ومن المتوقع أن تستقبل الإمارات العام الجاري 29 مليون سائح دولي بنمو11.5%، بحسب توقعات بيانات مجلس السفر والسياحة العالمي.

وبحسب حلقة العمل الإقليمية حول «قياس مساهمة السياحة في الاقتصاد»، التي نظمها المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مؤخراً، فإن قطاع السياحة في دول مجلس التعاون شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع عدد السياح الدوليين القادمين إلى دول المجلس بنسبة 51.5% مقارنة بعام 2019، ليصل إلى 72.2 مليون سائح في عام 2024، كما بلغت عائدات السياحة نحو 119.6 مليار دولار، ممثلةً ما نسبته 7.5% من الحصة السوقية العالمية للعائدات السياحية.

وبلغ إنفاق السياح الدوليين في الإمارات العام الماضي نحو 59 مليار دولار، أي ما يعادل 217.3 مليار درهم، في وقت بلغ إجمالي العائدات السياحية الخليجية نحو 119.6 مليار دولار.

وتُعد الإمارات واحدة من ضمن أعلى 7 وجهات عالمية في الإنفاق الدولي للسياح.

وسجّل قطاع السياحة والسفر في دولة الإمارات أداءً استثنائياً خلال عام 2024، حيث ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لتصل إلى 257.3 مليار درهم (70.1 مليار دولار)، أي ما يمثل 13% من الاقتصاد الوطني، وبنسبة زيادة وصلت إلى 3.2% مقارنة بعام 2023، و26% مقارنةً بعام 2019 ما قبل الجائحة.

ومن المتوقّع أن يصل إنفاق الزوّار الدوليين في الإمارات، إلى مستوى قياسي قدره 228.5 مليار درهم في عام 2025، بنمو 37.1% مقارنة بمستويات عام 2019، وبنمو 5.2% مقارنة بإنفاق الزوار الدوليين العام الماضي، بحسب بيانات مجلس السفر والسياحة العالمي.



907 مليارات درهم

بلغت القيمة المضافة لقطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 247.1 مليار دولار (ما يعادل 906.8 مليار درهم) بنهاية عام 2024، بارتفاع نسبته 31.9% مقارنة بعام 2019، لتبلغ حصة الإمارات من إجمالي مساهمة السياحة والسفر بالناتج المحلي الخليجي نحو 28.4%، ومن المتوقع أن تصل مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجـــمالي الخليجـــي بحلول عام 2034 إلى 13.3%، بما يعادل 371.2 مليار دولار، وفقاً للبيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تؤكد على الدور المحوري والمتنامي للقطاع السياحي كرافد رئيس للتنمية الشاملة في دول المجلس، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي أو البيئي.



