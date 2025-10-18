الأحد 19 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«غرفة رأس الخيمة» وبيلاروسيا تبحثان التعاون الاقتصادي

«غرفة رأس الخيمة» وبيلاروسيا يبحثان التعاون الاقتصادي
18 أكتوبر 2025 20:59

رأس الخيمة (الاتحاد)
التقى محمد مصبح النعيمي، رئيس غرفة تجارة رأس الخيمة، اليوم،  إيغور بيلي، سفير جمهورية بيلاروسيا لدى الدولة، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إمارة رأس الخيمة وبيلاروسيا.

أخبار ذات صلة
زيلينسكي يكشف رد ترامب بشأن صواريخ "توماهوك"
طقس الإمارات خلال الأيام المقبلة

حضر اللقاء يوسف إسماعيل، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، وعارفة الفلاحي، عضو مجلس إدارة الغرفة، وسعادة الدكتور أحمد الشميلي، مدير عام الغرفة.
واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، آفاق التعاون في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري، وفرص الشراكات بين القطاع الخاص في رأس الخيمة وبيلاروسيا، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتبادل البيانات الاقتصادية بين المؤسسات والشركات.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز قنوات التواصل بين مجتمع الأعمال في رأس الخيمة وبيلاروسيا، وتكثيف الجهود لتمكين القطاع الخاص من الاطلاع على فرص الاستثمار الواعدة في الجانبين، وتوسيع التعاون في مجالات التكنولوجيا والصناعة والخدمات.

آخر الأخبار
زيلينسكي يتحدث مع ترامب في المكتب البيضوي
الأخبار العالمية
زيلينسكي يكشف رد ترامب بشأن صواريخ "توماهوك"
19 أكتوبر 2025
أبوظبي
علوم الدار
طقس الإمارات خلال الأيام المقبلة
اليوم 23:55
ترامب: سنعيد ناجيين من هجوم على "غواصة لنقل المخدرات"
الأخبار العالمية
ترامب: سنعيد ناجيين من هجوم على "غواصة لنقل المخدرات"
اليوم 23:29
فليك ثالث أسرع مدرب في برشلونة يتخطى «200 هدف»
الرياضة
فليك ثالث أسرع مدرب في برشلونة يتخطى «200 هدف»
اليوم 22:55
أرسنال يتمسك بصدارة «البريميرليج»
الرياضة
أرسنال يتمسك بصدارة «البريميرليج»
اليوم 22:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©