«مالية عجمان» تطلق خدمات الدفع الذكية لتعزيز التحول الرقمي

أكدت دائرة المالية بعجمان أن إطلاقها لخدمات الدفع الذكية الجديدة خلال معرض جيتكس جلوبال 2025، يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز التحول المالي الرقمي في حكومة عجمان، ودعم توجهات الإمارة في بناء منظومة مالية أكثر كفاءة وابتكاراً.وقال عبدالغفار الخاجة، مدير إدارة الأنظمة المالية في الدائرة، إن الخدمات الجديدة التي تشمل خدمة الدفع الإلكتروني عبر منظومة بطاقات «جيوَن» الوطنية، وخدمة «أنجز الآن وسدد لاحقاً» عبر منصة «سداد عجمان.. تأتي ضمن رؤية دائرة المالية الهادفة إلى تطوير تجربة المتعاملين وتوفير خيارات سداد أكثر مرونة وسهولة وأماناً.

وأوضح أن التعاون مع بنك أبوظبي الأول وشركة «ماغناتي» في تفعيل خدمة الدفع عبر بطاقة «جيوَن» يعكس التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، ويعزز السيادة المالية الوطنية عبر حلول دفع محلية مبتكرة تدعم الاقتصاد الوطني، وتقلل الاعتماد على الشبكات العالمية مثل فيزا وماستركارد.

وأضاف أن خدمة «أنجز الآن وسدد لاحقاً» تتيح للمتعاملين مرونة في إدارة مدفوعاتهم من خلال خيارات التقسيط أو التأجيل بدون فوائد، وهو ما يسهم في تمكين الأفراد من إنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر، ويعكس التزام الدائرة بتحسين جودة الحياة وتبسيط الإجراءات الحكومية.

وأشار الخاجة إلى أن هذه المبادرات تأتي ضمن خطة استراتيجية متكاملة لتوسيع نطاق خدمات الدفع الذكية، وتبني أحدث التقنيات في مجال التحصيل المالي الإلكتروني، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية عجمان 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد رقمي متطور يعزز الكفاءة والاستدامة المالية.

ونوّه الخاجة إلى أن دائرة المالية في عجمان استعرضت خلال «جيتكس» مجموعة من المشاريع المبتكرة، من أبرزها نظام «استدامة» المالي الذكي، الذي يوحّد إدارة الموازنة والمبادرات والتنفيذ المالي والتقارير في بيئة رقمية سحابية واحدة، مشيراً إلى أن هذا النظام يعزز الشفافية ويرفع من كفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية.

وأكد أن الدائرة ماضية في تطوير حلول مالية متقدمة قائمة على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، لترسيخ مكانة عجمان كمركز رائد في الابتكار المالي والتحول الرقمي الشامل.