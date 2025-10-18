الأحد 19 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

"جمارك دبي" توظف الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في دعم اتخاذ القرار

"جمارك دبي" توظف الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في دعم اتخاذ القرار
18 أكتوبر 2025 21:07

دبي (الاتحاد)
 اختتمت جمارك دبي مشاركتها في معرض «جيتكس جلوبال 2025» بعرض مجموعة من المشاريع الرقمية الرائدة التي تُجسّد توجّهات حكومة دبي المستقبلية، وتدعم تحقيق أجندتها الاقتصادية الطموحة.

أخبار ذات صلة
زيلينسكي يكشف رد ترامب بشأن صواريخ "توماهوك"
طقس الإمارات خلال الأيام المقبلة

وشهد جناح جمارك دبي خلال المعرض زيارة وفود حكومية اتحادية ومحلية، وممثلين عن القطاع الخاص وشركات الخدمات اللوجستية، إضافة إلى وفود دبلوماسية وقنصلية، حيث اطّلع الزوّار على أبرز المبادرات الرقمية التي أطلقتها الدائرة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتسهيل حركة التجارة عبر الحدود، من أبرزها أنظمة الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الجمركية، ومنصات الأتمتة الذكية للتفتيش، والحلول الرقمية المتقدمة لتعزيز الرقابة الجمركية.
كما استعرضت الدائرة تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في دعم اتخاذ القرار، إلى جانب مبادرات الاستدامة البيئية والاقتصاد الدائري، بما يتماشى مع استراتيجية دبي للتحول الرقمي والاستدامة.
وأكدت جمارك دبي أن هذه المشاريع تأتي انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، نحو بناء حكومة رقمية رشيقة تستبق المستقبل وتُعزز مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
واختتمت جمارك دبي مشاركتها بالتأكيد على التزامها بتعزيز الشراكة مع مختلف الجهات المحلية والعالمية، وتطوير منظومة جمركية ذكية تدعم تنافسية دبي الاقتصادية وتُسهم في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية «D33»، من خلال توقيع عدد من مذكرات التفاهم التي تعزّز مبادئ الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية، وتدعم التقدم التقني في عمليات التفتيش والإجراءات الجمركية.

آخر الأخبار
زيلينسكي يتحدث مع ترامب في المكتب البيضوي
الأخبار العالمية
زيلينسكي يكشف رد ترامب بشأن صواريخ "توماهوك"
19 أكتوبر 2025
أبوظبي
علوم الدار
طقس الإمارات خلال الأيام المقبلة
اليوم 23:55
ترامب: سنعيد ناجيين من هجوم على "غواصة لنقل المخدرات"
الأخبار العالمية
ترامب: سنعيد ناجيين من هجوم على "غواصة لنقل المخدرات"
اليوم 23:29
فليك ثالث أسرع مدرب في برشلونة يتخطى «200 هدف»
الرياضة
فليك ثالث أسرع مدرب في برشلونة يتخطى «200 هدف»
اليوم 22:55
أرسنال يتمسك بصدارة «البريميرليج»
الرياضة
أرسنال يتمسك بصدارة «البريميرليج»
اليوم 22:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©