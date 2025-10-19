اختتام معرض «كاستم شو الإمارات 2025»

دبي (الاتحاد)

اختتم اليوم معرض «كاستم شو - الإمارات 2025» فعاليات دورته العاشرة في مدينة إكسبو دبي، مسجلاً نجاحاً استثنائياً من حيث أعداد الزوار، ونوعية المشاركات الدولية.وشهدت النسخة العاشرة من المعرض مشاركة أكثر من 95 مؤسسة وجهة رسمية، وحضوراً دولياً واسعاً من الولايات المتحدة وألمانيا وفنلندا وروسيا واليابان، إلى جانب مشاركة عربية وخليجية كبيرة، ما عزز مكانة الحدث كملتقى يجمع بين الابتكار والهندسة والفن تحت سقف واحد.

واستقطب المعرض آلاف الزوار ومحبي السيارات المعدّلة، كما شهد حضور شخصيات رسمية ووفود مؤسسية وإعلامية، اطّلعت على أبرز مشاريع التعديل والعروض الحية والمنصات التفاعلية والمسابقات المتخصصة التي قدمت تجربة ثرية للجمهور.

وقال جمال صالح بن لاحج، رئيس مجلس إدارة «كاستم إيفنتس»، رئيس اللجنة المنظمة: «إن أرقام الحضور ونوعية المشاركات الدولية تثبت أن (كاستم شو - الإمارات) أصبح معياراً إقليمياً لصناعة التعديل والسيارات الكلاسيكية، ويترجم نجاحه ريادة دولة الإمارات ودبي في استضافة الفعاليات الكبرى، وابتكار تجارب عالمية المستوى».

وأضاف أن ما تحقق هذا العام هو ثمرة جهود تنظيمية متميزة ودعم من الهيئات الحكومية والرعاة والمشاركين.

وعرض المعرض طرازات كلاسيكية نادرة إلى جانب أحدث حلول التعديل والأنظمة الذكية، ما منح الزوار تجربة تجمع بين أصالة التصميم وحداثة الابتكار، لترسخ دبي موقعها كوجهة عالمية للشغف والإبداع في عالم السيارات لعقد جديد من الريادة.