الأحد 19 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

اختتام معرض «كاستم شو الإمارات 2025»

اختتام معرض «كاستم شو الإمارات 2025»
19 أكتوبر 2025 16:38

دبي (الاتحاد)
اختتم اليوم معرض «كاستم شو - الإمارات 2025» فعاليات دورته العاشرة في مدينة إكسبو دبي، مسجلاً نجاحاً استثنائياً من حيث أعداد الزوار، ونوعية المشاركات الدولية.وشهدت النسخة العاشرة من المعرض مشاركة أكثر من 95 مؤسسة وجهة رسمية، وحضوراً دولياً واسعاً من الولايات المتحدة وألمانيا وفنلندا وروسيا واليابان، إلى جانب مشاركة عربية وخليجية كبيرة، ما عزز مكانة الحدث كملتقى يجمع بين الابتكار والهندسة والفن تحت سقف واحد.
واستقطب المعرض آلاف الزوار ومحبي السيارات المعدّلة، كما شهد حضور شخصيات رسمية ووفود مؤسسية وإعلامية، اطّلعت على أبرز مشاريع التعديل والعروض الحية والمنصات التفاعلية والمسابقات المتخصصة التي قدمت تجربة ثرية للجمهور.
وقال جمال صالح بن لاحج، رئيس مجلس إدارة «كاستم إيفنتس»، رئيس اللجنة المنظمة: «إن أرقام الحضور ونوعية المشاركات الدولية تثبت أن (كاستم شو - الإمارات) أصبح معياراً إقليمياً لصناعة التعديل والسيارات الكلاسيكية، ويترجم نجاحه ريادة دولة الإمارات ودبي في استضافة الفعاليات الكبرى، وابتكار تجارب عالمية المستوى».
وأضاف أن ما تحقق هذا العام هو ثمرة جهود تنظيمية متميزة ودعم من الهيئات الحكومية والرعاة والمشاركين.
وعرض المعرض طرازات كلاسيكية نادرة إلى جانب أحدث حلول التعديل والأنظمة الذكية، ما منح الزوار تجربة تجمع بين أصالة التصميم وحداثة الابتكار، لترسخ دبي موقعها كوجهة عالمية للشغف والإبداع في عالم السيارات لعقد جديد من الريادة.

أخبار ذات صلة
جامعة ليوا تحتفي بتخريج 511 خريجاً وخريجة بفرعيها في أبوظبي والعين
مدرب أهلي جدة يتفهم غضب الجماهير
آخر الأخبار
جامعة ليوا تحتفي بتخريج 511 خريجاً وخريجة
علوم الدار
جامعة ليوا تحتفي بتخريج 511 خريجاً وخريجة بفرعيها في أبوظبي والعين
اليوم 21:24
مدرب أهلي جدة يتفهم غضب الجماهير
الرياضة
مدرب أهلي جدة يتفهم غضب الجماهير
اليوم 20:53
غارة أميركية على مركب مخدرات
الأخبار العالمية
قتلى في غارة أميركية جديدة على مركب مخدرات
اليوم 20:40
ميدفيديف ينهي «الانتظار 882»!
الرياضة
ميدفيديف ينهي «الانتظار 882»!
اليوم 20:34
شغب في الدوري الألماني
الرياضة
شغب في الدوري الألماني
اليوم 20:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©