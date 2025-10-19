«مورو» وجهاز الرقابة المالية بدبي يعززان تعاونهما في الحلول الرقمية

دبي (الاتحاد)

وقع مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)، التابع لـ «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، مذكرة تفاهم مع جهاز الرقابة المالية في دبي، لتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والحلول الرقمية المستدامة، بما يدعم مسيرة التحول الرقمي في دبي.

وجرى توقيع الاتفاقية خلال فعاليات «جيتكس جلوبال 2025» الذي اختتم أعماله أول من أمس، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وعبد الرحمن الحارب، المدير العام لجهاز الرقابة المالية في دبي، ووقّعها عن الجانبين كلٌّ من المهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي، الرئيس التنفيذي لـ «ديوا الرقمية»، وعامر علي القرقاوي، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في الجهاز.

وقال معالي سعيد الطاير، إن الشراكة مع جهاز الرقابة المالية في دبي تؤكد التزام شركة «مورو» بتمكين الجهات الحكومية عبر توفير بنية تحتية رقمية متقدمة وآمنة وجاهزة للمستقبل، تدعم رؤية دبي في بناء مستقبل آمن ومستدام ومدعوم بالتكنولوجيا، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى التعاون في محاور استراتيجية رئيسية تشمل خدمات الاستضافة المشتركة والحوسبة السحابية، وحلول الأمن السيبراني المتقدمة، والخدمات المُدارة والمهنية، إلى جانب التقنيات الناشئة والابتكار الرقمي.

من جانبه، قال عبد الرحمن الحارب، إن مذكرة التفاهم تمهّد الطريق لاستكشاف حلول رقمية متقدمة ومبتكرة، تُسهم في رفع كفاءة التشغيلية وتعزيز القدرات التقنية لجهاز الرقابة المالية، بما يدعم الرؤية المشتركة لترسيخ مكانة دبي الريادية في العالم في مجال البنية التحتية الرقمية المتقدمة والحوكمة الذكية.