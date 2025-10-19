«غرفة دبي العالمية» تفتتح أول مكتب تمثيلي لها بشرق أوروبا في بولندا

دبي (الاتحاد)

افتتحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أول مكتب تمثيلي لها في شرق أوروبا في العاصمة البولندية وارسو، في خطوة تعكس التزام الغرفة بتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية بين دبي وبولندا.

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، تم افتتاح المكتب بحضور محمد أحمد الحربي، سفير الدولة لدى جمهورية بولندا، ومعالي مايكل جاروش، وزير دولة في وزارة التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا البولندية، ومشاركة مسؤولين ورجال أعمال.

ويمثّل المكتب الجديد خطوة جديدة نحو تحقيق مستهدفات مبادرة «دبي جلوبال» الرامية إلى إطلاق 50 مكتباً تمثيلياً دولياً للغرفة بحلول عام 2030، وتعزيز دور دبي كمركز عالمي رائد للأعمال، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة، ودعم توسع شركات الإمارة في 30 سوقاً ذات أولوية على مستوى العالم.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إن المكتب التمثيلي الجديد في وارسو يمثل محطة هامة نحو تعزيز الشراكات الاقتصادية بين دبي وبولندا ودعم توسع العلاقات الثنائية، إذ سيسهم في تطوير الروابط بين مجتمعات الأعمال وتحفيز تدفقات الاستثمار والتجارة البينية، مؤكدا التزام «الغرف» بدعم الشركات البولندية في توسيع حضورها العالمي من خلال الاستفادة من المقومات التنافسية التي تتمتع بها دبي كمركز عالمي للأعمال.

ويأتي افتتاح المكتب في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية والاقتصادية بين بولندا ودبي نمواً ملحوظاً، حيث تجاوزت قيمة التجارة غير النفطية بين الجانبين خلال العام الماضي 7.2 مليار درهم، بنمو 5% على أساس سنوي.

وبلغ عدد الشركات البولندية النشطة المسجّلة في عضوية غرفة تجارة دبي، بحلول نهاية النصف الأول من العام الجاري، 453 شركة، منها 86 شركة جديدة انضمت لعضوية الغرفة خلال الأشهر الستة الأولى من العام، ما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين وتنامي اهتمام مجتمع الأعمال البولندي بإمكانات وفرص دبي.

وسيضطلع المكتب التمثيلي الجديد بدور حيوي في دعم الشركات في كل من دبي وبولندا، والعمل عن كثب مع مجتمع الأعمال البولندي، لتعزيز العلاقات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاعين العام والخاص، فضلاً عن الترويج للمزايا التنافسية التي تزخر بها دبي باعتبارها وجهة عالمية للأعمال، كما سيوفر في الوقت ذاته، معلومات قيّمة عن سوق دبي، ويدعم الشركات البولندية التي تسعى إلى ترسيخ حضورها في الإمارة، والتوسع منها إلى الأسواق العالمية.

وسيدعم مكتب بولندا الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها للتوسع إلى بولندا، ويشمل ذلك تزويدها برؤى قيمة حول السوق البولندية، ومساعدتها في تحديد فرص التجارة والاستثمارات، وربط هذه الشركات بشركاء محليين موثوقين لتسهيل دخول خدماتها إلى هذه السوق وتوسيع عملياتها فيها بسلاسة.