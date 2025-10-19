دبي (الاتحاد)

في قلب المشهد النابض لمعرض «جيتكس العالمي للتقنية 2025» الذي اختتم فعالياته الأسبوع الماضي لم يقتصر حضور مجموعة «إي آند» على استعراض أحدث الابتكارات التقنية بل امتدّ ليجسِّد رؤية استراتيجية متكاملة تتقاطع فيها التكنولوجيا مع العلاقات المؤسسية عبر شراكات نوعية ومبادرات وطنية رائدة.

عبد الله الأحمد: «إي آند الإمارات» محفز رئيس للتحول الرقمي في الإمارات

وقال عبد الله إبراهيم الأحمد، الرئيس التنفيذي للعلاقات الحكومية وكبار الشخصيات في شركة «إي آند الإمارات»، إن الشركة نجحت في ترسيخ مكانتها شريكاً موثوقاً في دعم المبادرات الحكومية، عبر بناء علاقات مؤسسية متينة مع الجهات التنظيمية، والمشاركة الفاعلة في صياغة السياسات الرقمية، بما يعزِّز من جاهزية الدولة للتحول الرقمي الشامل.

وأضاف: أبرمت الشركة عدد من الاتفاقيات النوعية مع الجهات الحكومية والمؤسسات، شملت مجالات الذكاء الاصطناعي السيادي، والأمن السيبراني، والمدن الذكية، وإنترنت الأشياء الصناعي، وقد ساهمت هذه الشراكات في تعزيز مكانة المجموعة محفِّزاً رئيساً للتحول الرقمي في دولة الإمارات، ومصدر ثقة للجهات الحكومية في تنفيذ المشروعات الحيوية.

وقال الأحمد: «نؤمن في «إي آند الإمارات» بأن الابتكار لا يتحقَّق بمَعْزِل عن التعاون المؤسسي، وأن بناء المستقبل الرقمي يتطلب شراكاتٍ استراتيجية ترتكز على الثقة، والشفافية، والرؤية المشتركة، ومن خلال علاقاتنا الحكومية، نعمل على تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس يخدم المجتمع، ويعزِّز من تنافسية دولة الإمارات عالميّاً».

وأكَّد الأحمد قائلاً: «لا تقتصر مسؤوليتنا على تقديم حلول تقنية، بل تشمل أيضاً دعم السياسات الوطنية، وتمكين الجهات الحكومية من الاستفادة من قدراتنا في الابتكار، بما يضمن تحقيق أهداف الدولة في بناء اقتصاد معرفي مُسْتَدَام قائم على الثقة والسيادة الرقمية».

وأضاف الأحمد: «تَتَمَحْوَر رؤيتنا حول بناء شراكات استراتيجية تخدم الأهداف الوطنية الكبرى، وعلاقاتنا مع الجهات الحكومية هي بمثابة تحالفات استراتيجية نعمل من خلالها على تصميم مستقبل القطاع الرقمي، لذلك فإن معظم تقنياتنا التي تم عرضها «جيتكس جلوبال 2025» تجد طريقها إلى جميع مؤسسات حكومة دولة الإمارات، لتقوم بدورها في خدمة تطوير القطاعات الحيوية ورفاهية المجتمع».