«دو» تكشف عن منظومة متكاملة لتسريع التحول الرقمي

دبي (الاتحاد)

اختتمت «دو»، مشاركتها الناجحة في فعاليات النسخة الـ 45 من معرض «جيتكس جلوبال 2025»، بترسيخ مكانتها شريكاً استراتيجياً لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي السيادي، إذ عزّزت حضورها في الحدث الدولي الأهم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذي انعقد في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «الذكاء الاصطناعي ليس المستقبل فقط.. معنا، هو ما يُشكل خطوتك القادمة»، بالإعلان عن عدد من المبادرات المحورية وإبرام شراكات استراتيجية مُهمة مع القطاعين العام والخاص.

وكشفت «دو» عن منظومتها المتكاملة لتسريع التحول الرقمي، وجاءت مشاركة الشركة في المعرض في إطار الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي بدولة الإمارات للعام 2031، حيث سلّطت الضوء على كيفية تحول قدرات الذكاء الاصطناعي إلى تطبيقات عملية ملموسة تُركز على خدمة الفرد والمؤسسات والمجتمع من خلال توفير الحلول الرقمية المتكاملة.

وشاركت «دو» ضمن جناح هيئة دبي الرقمية «DDA» في إطار دعمها لمبادرات التحول الرقمي الوطنية. وبصفتها الشركة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي تقدم حزمة تقنية شاملة وجاهزة للذكاء الاصطناعي، عرضت «دو» أساساً موحّداً للتعامل مع التحديات السوقية الرئيسية، حيث تواجه المؤسسات قيود القدرة الحاسوبية وغياب معيار واحد للتكامل بين الأنظمة، بينما يجمع نهج «دو» الشامل بين اتصالات شبكة الجيل الخامس المتقدمة «5G+»، ومراكز البيانات الفائقة المُبرّدة بالسائل والمدعومة بوحدات معالجة الرسومات «GPU»، والبنية التحتية للخدمات السحابية السيادية، والمنصة الوطنية الهجينة للذكاء الاصطناعي ضمن منظومة واحدة مُتماسكة تضمن القابلية للتوسع وتتمتع بالسيادة وأعلى مستويات الأمن.وبهذه المناسبة، صرّح فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة «دو»، بأن «المشاركة الناجحة لشركة (دو) في معرض (جيتكس جلوبال 2025)، تتزامن مع تحولها من شركة اتصالات ناجحة إلى شريك استراتيجي لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال حزمة فريدة من التقنيات المتكاملة والنهج القائم على منظومة قوية تُسهم عملياً في تشكيل المستقبل القائم على الذكاء الاصطناعي. وقد قدمت (دو) عروضاً استثنائية جمعت بين نظم الحوكمة وأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية اللازمة لتوفير حلول واقعية تُعالج تحديات الأعمال المختلفة مع الحفاظ على سيادة وأمن دولة الإمارات العربية المتحدة».

وخلال مشاركتها في «جيتكس جلوبال 2025»، كشفت «دو» عن مشروعها الرائد مجمع الذكاء الاصطناعي (AI Park)، على مساحة ما تقارب 440 ألف متر مربع في منطقة ورسان، بدبي، ويضم المجمع مراكز بيانات فائقة مُبرّدة بالسائل بسعة إجمالية تصل تدريجياً إلى 1 جيجاواط، مما يُتيح التعامل مع الأحمال الأكثر تطلباً من عمل تقنيات الذكاء الاصطناعي في بيئة سيادية آمنة ومحايدة ومستقلة ومتوافقة تماماً مع السياسات واللوائح التنظيمية الوطنية.

وإلى جانب البنية التحتية الرائدة، فقد صُمّم المجمع أيضاً لاستضافة مختبرات أبحاث الذكاء الاصطناعي، وحاضنات للشركات الناشئة، ومجموعة إنتاج وحوسبة هجينة مُستقلة للذكاء الاصطناعي، مما يُمكّن من تعزيز قدرة المطورين على ابتكار حلول الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاقها في منطقة الشرق الأوسط.