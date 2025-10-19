«اقتصادية أبوظبي» تقود زيارة إلى لندن لتعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال بالمملكة المتحدة

لندن (الاتحاد)

اختتمت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي وجهات ومؤسسات اقتصادية رائدة من الإمارة زيارة ناجحة إلى لندن، شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات وتنظيم فعاليات لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة، خصوصاً القطاعات التي تتميَّز بإمكانات نمو مرتفعة.

وخلال الزيارة، نظَّمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وأبوظبي العالمي (ADGM) ومكتب أبوظبي للاستثمار، بالتعاون مع عدد من الجهات الرئيسية في الإمارة، منتديَيْن لاستعراض مقوّمات بيئة الأعمال الجاذبة في أبوظبي، وخطط الإمارة الطموحة لتسريع التحوُّل نحو اقتصاد ذكي، ومتنوّع، وشامل، ومستدام.

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «جاءت زيارتنا إلى لندن ضمن مبادراتنا المستمرة لبناء العلاقات وتعزيزها مع مجتمعات الأعمال والاستثمار في العالم، وأتاحت الملتقيات والاجتماعات التي عقدناها خلال فعاليات الزيارة تعريف مجتمع الأعمال والاستثمار في المملكة المتحدة بالفرص التي يوفِّرها (اقتصاد الصقر)».

وأضاف معاليه: «انطلاقاً من نهجنا القائم على تعزيز التبادل الحر والعادل للسلع والخدمات والأفكار، نُمكِّن المستثمرين والشركات من استكشاف آفاق جديدة للنمو والتوسُّع والمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمعات».

واستقطب ملتقى أبوظبي – لندن للأعمال، الذي نظَّمته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أكثر من 200 مشارك من كبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين الذين يمثّلون جهات وشركات ومؤسسات استثمارية رئيسية، من ضمنها 90 شركة ومؤسسة بريطانية. واستعرض الملتقى الفرص الاستثمارية المتنوّعة في أبوظبي، وأسهم في تعميق التعاون بين مجتمعَي الأعمال في الإمارة والمملكة المتحدة. وشاركت أكثر من 70 شركة من القطاع الخاص والشركات العائلية في أبوظبي ضمن وفد الغرفة، لاستكشاف الفرص وبناء علاقات تجارية في الأسواق العالمية.

وشهد منتدى أبوظبي للاستثمار في لندن 2025 إقبالاً كبيراً، حيث جمع نحو 400 من كبار التنفيذيين والمستثمرين المؤسّسيين والمسؤولين والإعلاميين، من بينهم نحو 180 مؤسسة بريطانية.

ونظَّم المنتدى مكتب أبوظبي للاستثمار، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي وأبوظبي العالمي ADGM، وسلَّط الضوء على مكانة الإمارة التي تُعَدُّ من القوى الاقتصادية الصاعدة، والفرص التي توفِّرها استراتيجيات الإمارة المتنوّعة، ودورها الحيوي في التجارة الدولية.

وأجرى حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي وعدد من المسؤولين في الدائرة، سلسلة من الاجتماعات مع جهات ومؤسسات رئيسية في المملكة المتحدة، من بينها مجموعة «إنسبايرد إيديوكيشن» في لندن، لتطوير مواهب بمستويات عالمية ودعم منظومة الابتكار في أبوظبي، وعقد لقاءات مع كبار التنفيذيين في «ذا سيتي يو كي»، الجهة الممثّلة لقطاع الخدمات المالية والمهنية في المملكة المتحدة، وآسيا هاوس المركز المتخصِّص في تعزيز الحوار البنّاء بين آسيا والشرق الأوسط وأوروبا. وناقشت الاجتماعات مكانة أبوظبي بوصفها مركزاً مالياً رائداً، وسُبل التعاون في مجالات التجارة والاستثمار وتبادل المعرفة.

وشهدت الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون في مجالات متعددة تشمل التعليم، والخدمات اللوجستية وتسهيل التجارة، والشركات العائلية، والصناعات المتقدمة، والخدمات المالية. ووقّعت جمارك أبوظبي اتفاقيات مع كلٍّ من شركة ميرسك للاستشارات في التجارة والجمارك العالمية ومجموعة كومبيتير، الشركة الاستشارية الرائدة في السياسات الاقتصادية والقانون التجاري، بهدف تعزيز الابتكار في تسهيل التجارة، ودعم إدارة الحدود، ومرونة سلاسل الإمداد، ورفع كفاءة وتنافسية منظومة التجارة والخدمات اللوجستية في إمارة أبوظبي.