محمد كركوتي يكتب: نمو قوي في الإمارات

تنسجم توقعات نمو الاقتصاد الإماراتي مع المعطيات الموجودة على الساحة المحلية، فرغم المصاعب التي مر بها الاقتصاد العالمي منذ مطلع العقد الحالي، إلا أن الإمارات تمكّنت من احتواء آثارها بمدة زمنية قياسية، وانتقلت بصورة سلسة إلى تحقيق النمو، وسط تكريس التحولات المحورية في الاقتصاد المحلي، ليس فقط تلك التي تختص بالميادين غير النفطية، بل أيضاً بالقطاعات المتجددة التي تستند إلى التكنولوجيا والابتكار وما يرتبط بهما.

هذا التنوّع أظهر مدى تأثيره المباشر على مسار النمو، وعزّز حالة اليقين بالاقتصاد الوطني، في وقت تعاني فيه اقتصادات متقدمة وناشئة من اهتزازات قوية، ولا يبدو أنها ستتخلص منها قبل نهاية العقد الجاري، فالنمو في الإمارات أكثر استدامة ويتجه في السنوات المقبلة لمزيد من الارتفاع الصحي.

صندوق النقد الدولي رفع مؤخراً توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات إلى 4.8% في العام الحالي، مقارنة بتوقعات له أطلقها في الربع الأول من هذا العام، وتتفق مؤسسات دولية أخرى مع هذه التوقعات، التي أرجعها «الصندوق» إلى أداء اقتصادي جيد، في ظل الحراك المحلي لدفع أكثر لعجلة التطوير.

وهذا يضمن إلى حد بعيد وصول النمو الإماراتي في العام المقبل إلى 5%، وهو من بين الأعلى على مستوى منطقة الشرق الأوسط، التي من المتوقع أن تسجّل نمواً في السنة الحالية يبلغ 3.5%، ولا شك في أن التنوع الاقتصادي بات منذ سنوات يمثّل الركن الأساس للتنمية على الساحة الإماراتية، بعد أن حقق قفزات نوعية في المرحلة الماضية، وفق منهجية تحاكي المستقبل ومتطلباته واستحقاقاته.

في الربع الأول من السنة الحالية، حققت القطاعات غير النفطية في الدولة 77.1% من إجمالي الناتج المحلي، ما يدعم مزيداً من النمو في السنوات المتبقية من العقد الجاري، كما أنه يحقق مستهدفات الاستراتيجية التنموية الوطنية.

وتؤكد مؤسسات كبرى (بينها صندوق النقد الدولي)، أن ذلك يُعد من الضمانات في سياق النمو العام. وساهمت بصورة أساسية قطاعات مثل التكنولوجيا المتقدمة والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، في هذا المجال، إلى جانب ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية التي وجدت بيئة اقتصادية آمنة على المدى البعيد، بما فيها استثمارات تم ضخّها في الميادين الجديدة وتلك المتجددة. النمو في الإمارات، يمضي بقوة وثبات وتجدد أيضاً.