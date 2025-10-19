«نفط الهلال» و«دانة غاز» ترفعان الطاقة الإنتاجية لحقل خورمور بنسبة 50%

الشارقة (الاتحاد)



أعلنت شركة نفط الهلال، بالتعاون مع «دانة غاز»، ومقرها الشارقة، بدء المبيعات التجارية للغاز من مشروع التوسعة «خورمور 250» في منشأة خورمور بإقليم كردستان العراق.

وأُنجِزَ مشروع «خورمور 250» قبل ثمانية أشهر من موعده النهائي المحدد في الجدول الزمني المعدّل، وسيضيف نحو 250 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً إلى سعة المعالجة، أي زيادة نسبتها 50% على السعة الحالية، لترتفع القدرة الإجمالية لحقل خورمور إلى 750 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً.

وستُسهم هذه الطاقة الإضافية في تلبية الطلب المتنامي بسرعة على الكهرباء في العراق، من خلال ضخ كميات كبيرة من الغاز الطبيعي النظيف، وتعزيز قدرات توليد الطاقة، ودعم النمو الصناعي في إقليم كردستان العراق.