«فيولا كوميونيكيشنز» و«iShout» تطلقان منصة تسويق مدعومة بالذكاء الاصطناعي



أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت «فيولا كوميونيكيشنز»، التابعة لـ«مجموعة ملتيبلاي بي جي إس سي»، والرائدة في مجال الحلول التسويقية المتكاملة في أبوظبي، مذكرة تفاهم مع شركة iShout Media إحدى أبرز وكالات التسويق عبر المؤثرين وصناع المحتوى المعتمد على المستخدم (UGC) لإطلاق منصة شاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والتي تجمع بين الإبداع والتكنولوجيا، بما يُسهم في تعزيز مستقبل التسويق الرقمي في دولة الإمارات.

تأتي هذه الخطوة ضمن توجه «فيولا كوميونيكيشنز»، نحو ترسيخ مكانتها منصة رائدة متكاملة تجمع بين الابتكار الإبداعي والتقنيات الرقمية المتقدمة، وذلك من خلال إطلاق منظومة تسويقية جديدة تستفيد من أنظمة الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات المتقدمة، وبما يسهم في إحداث نقلة نوعية في مجال صناعة التسويق الرقمي في دولة الإمارات والمنطقة.

ووفق مذكرة التفاهم، تعمل الشركتان على دمج الخبرة الإبداعية ل «فيولا كوميونيكيشنز» في العديد من المجالات الاستراتيجية الإبداعية، والتواصل الاجتماعي مع ما تتمتع به منصة iShout المدعومة بالذكاء الاصطناعي من قدرات، وبما يمكن من إدارة حملات المؤثرين بذكاء وشفافية للترويج للعلامات التجارية، مع تحليل الأداء وتطوير المحتوى بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة وتحقيق عائد جيد على الاستثمار.

وقال بيرو بولي، الرئيس التنفيذي لشركة فيولا كوميونيكيشنز إنه من خلال هذه المذكرة نواصل التزامنا بدعم الاقتصاد الرقمي المتنامي في دولة الإمارات، ودعم العلامات التجارية على التفاعل بطرق أكثر ذكاءً وإنسانية تعكس روح الابتكار التي تتميز بها أبوظبي، فالتسويق عبر المؤثرين ليس مجرد وسيلة وصول إلى الجمهور بل علم دقيق قائم على المعلومات والبيانات والمصداقية والأثر الحقيقي.

من جانبه، قال أمين حرب، الشريك المؤسس لشركة iShout Media: تُجسّد هذه المذكرة رؤيتنا لإعادة تعريف التسويق من خلال المؤثرين عبر الأنظمة الرقمية، لاسيما أن منصتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للشركات والعلامات التجارية المميزة اختيار المؤثرين الأنسب للإعلان، وتحديد المحتوى بما يتلاءم مع طبيعة الجمهور، وتحقيق أقصى عائد ممكن على الاستثمار الإعلاني، ومع فيولا، سنرسم معاً ملامح مستقبل أكثر تفاعلا وإنجازاً وابتكاراً في عالم التسويق.