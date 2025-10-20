الإثنين 20 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«فيولا كوميونيكيشنز» و«iShout» تطلقان منصة تسويق مدعومة بالذكاء الاصطناعي

«فيولا كوميونيكيشنز» و«iShout» تطلقان منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي
20 أكتوبر 2025 15:33

 
أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت «فيولا كوميونيكيشنز»، التابعة لـ«مجموعة ملتيبلاي بي جي إس سي»، والرائدة في مجال الحلول التسويقية المتكاملة في أبوظبي، مذكرة تفاهم مع شركة iShout Media إحدى أبرز وكالات التسويق عبر المؤثرين وصناع المحتوى المعتمد على المستخدم (UGC) لإطلاق منصة شاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
تهدف مذكرة التفاهم إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والتي تجمع بين الإبداع والتكنولوجيا، بما يُسهم في تعزيز مستقبل التسويق الرقمي في دولة الإمارات.
تأتي هذه الخطوة ضمن توجه «فيولا كوميونيكيشنز»، نحو ترسيخ مكانتها منصة رائدة متكاملة تجمع بين الابتكار الإبداعي والتقنيات الرقمية المتقدمة، وذلك من خلال إطلاق منظومة تسويقية جديدة تستفيد من أنظمة الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات المتقدمة، وبما يسهم في إحداث نقلة نوعية في مجال صناعة التسويق الرقمي في دولة الإمارات والمنطقة.
ووفق مذكرة التفاهم، تعمل الشركتان على دمج الخبرة الإبداعية ل «فيولا كوميونيكيشنز» في العديد من المجالات الاستراتيجية الإبداعية، والتواصل الاجتماعي مع ما تتمتع به منصة iShout المدعومة بالذكاء الاصطناعي من قدرات، وبما يمكن من إدارة حملات المؤثرين بذكاء وشفافية للترويج للعلامات التجارية، مع تحليل الأداء وتطوير المحتوى بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة وتحقيق عائد جيد على الاستثمار.
وقال بيرو بولي، الرئيس التنفيذي لشركة فيولا كوميونيكيشنز إنه من خلال هذه المذكرة نواصل التزامنا بدعم الاقتصاد الرقمي المتنامي في دولة الإمارات، ودعم العلامات التجارية على التفاعل بطرق أكثر ذكاءً وإنسانية تعكس روح الابتكار التي تتميز بها أبوظبي، فالتسويق عبر المؤثرين ليس مجرد وسيلة وصول إلى الجمهور بل علم دقيق قائم على المعلومات والبيانات والمصداقية والأثر الحقيقي.
من جانبه، قال أمين حرب، الشريك المؤسس لشركة iShout Media: تُجسّد هذه المذكرة رؤيتنا لإعادة تعريف التسويق من خلال المؤثرين عبر الأنظمة الرقمية، لاسيما أن منصتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للشركات والعلامات التجارية المميزة اختيار المؤثرين الأنسب للإعلان، وتحديد المحتوى بما يتلاءم مع طبيعة الجمهور، وتحقيق أقصى عائد ممكن على الاستثمار الإعلاني، ومع فيولا، سنرسم معاً ملامح مستقبل أكثر تفاعلا وإنجازاً وابتكاراً في عالم التسويق.

أخبار ذات صلة
طحنون بن زايد: بناء منصات استثمارية رائدة قادرة على المنافسة عالمياً
«العالمية القابضة» تعتزم تنفيذ دمج بين «2 بوينت زيرو» و«ملتيبلاي» و«غذاء» لتأسيس شركة استثمارية بـ 120 مليار درهم
مجموعة ملتيبلاي
آخر الأخبار
ديمبلي يعود لقائمة سان جيرمان في دوري الأبطال
الرياضة
ديمبلي يعود لقائمة سان جيرمان في دوري الأبطال
اليوم 18:25
«الأولمبي الآسيوي»: «ألعاب البحرين» حدث استثنائي بمشاركة 4 آلاف رياضي
الرياضة
«الأولمبي الآسيوي»: «ألعاب البحرين» حدث استثنائي بمشاركة 4 آلاف رياضي
اليوم 18:00
رئيس الدولة ورئيس وزراء سلوفاكيا يبحثان علاقات البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس وزراء سلوفاكيا يبحثان علاقات البلدين
اليوم 17:51
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي
الأخبار العالمية
مصر: ضرورة الالتزام باتفاق وقف الحرب في غزة
اليوم 17:31
«الريشة» يعتمد بعثة «آسيوية الشباب»
الرياضة
«الريشة» يعتمد بعثة «آسيوية الشباب»
اليوم 17:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©