تعاون بين «الرقابة المالية» و«التفتيش القضائي» بدبي



دبي (الاتحاد)

وقّع جهاز الرقابة المالية وجهاز التفتيش القضائي في إمارة دبي، مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات الرقابة والتفتيش وتبادل الخبرات والمعارف، بما يُسهم في تطوير منظومة رقابية وقضائية متكاملة تدعم استدامة التميز المؤسسي، وترسّخ الثقة في كفاءة وفعالية الأنظمة الإدارية والمالية.

وقّع المذكرة كل من عبد الرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية، والمستشار محمد مبارك السبوسي، رئيس جهاز التفتيش القضائي في إمارة دبي، وذلك بحضور الدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي، وعدد من القيادات التنفيذية من الجانبين.

وتضع المذكرة إطاراً متقدّماً للتعاون في مجالات الرقابة والتفتيش، من خلال تبادل المعلومات والخبرات والبيانات ذات الصلة بالمهام المشتركة، والعمل على رفع كفاءة إدارة المال العام، وتنسيق الجهود لتعزيز برامج التدريب وبناء القدرات لتأهيل الكوادر المتخصصة، كما تتضمن التعاون في مجالات البحث والدراسة لتطوير آليات رقابية مبتكرة، واستثمار التقنيات الذكية والتحليل الرقمي لدعم فاعلية العمليات الرقابية وتعزيز انضباط الأداء المؤسسي.

وأكد عبد الرحمن الحارب أن توقيع المذكرة يعكس حرص جهاز الرقابة المالية على ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وتطوير شراكات فاعلة تدعم كفاءة الأداء المؤسسي، لافتاً إلى أن التعاون مع جهاز التفتيش القضائي يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة أكثر تكاملاً، ترتكز على تبادل الخبرات والمعارف، وتعزز الثقة في الأنظمة الرقابية، بما يحقق مصلحة المجتمع ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد العامة.

من جانبه، أكد المستشار محمد مبارك السبوسي، أن المذكرة تمثل نقلة نوعية في مسار العمل المؤسسي بين الجهازين، مشيراً إلى أن التعاون في هذا الإطار سيسهم في تعزيز العدالة والأمن القضائي وتطوير منظومة تفتيش قضائي ورقابي أكثر تكاملاً وفعالية.