«الدار للعقارات» و«باركونيك» تطلقان مشروعاً لمواقف السيارات



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «الدار للعقارات»، وشركة «باركونيك» عن تأسيس مشروع مشترك لتقديم حلول متكاملة لمواقف السيارات تعمل بالذكاء الاصطناعي، عبر المجمّعات والوجهات التجارية المتنوعة التي تديرها «الدار للعقارات» في أبوظبي والعين.

يجمع هذا التعاون بين خبرة «الدار للعقارات» في تقديم قيمة استثنائية وحلول متكاملة، وسجل «باركونيك» الحافل في مجال حلول التنقل الحضري، ليثمر هذا التعاون عن نظام متكامل لمواقف السيارات يعمل بصورة آلية، مصمم لتوفير تجربة دخول وخروج سلسة ومعاملات فورية غير نقدية للمواقف المدفوعة، وذلك بدقة عالية مدعومة بحلول الذكاء الاصطناعي.

وستُسهم هذه الشراكة في تعزيز راحة السكان والزوار، وتقليل الازدحام المروري، ودعم أجندة أبوظبي للاستدامة واستراتيجية الإمارات للتنقل المستقبلي، وذلك من خلال دمج الحلول المتطورة التي توفرها منصة «باركونيك» ضمن المجمعات التي تديرها «الدار للعقارات».

وصُممت المنصة لتكون بمثابة بنية تحتية تعزّز جاهزية هذه المجمعات للتطورات المستقبلية، بما في ذلك القدرة على دعم انتشار المركبات الذكية وذاتية القيادة.

وقال خالد الراجحي، الرئيس التنفيذي لشركة «الدار للعقارات»: «نلتزم في 'الدار للعقارات' بتقديم حلول مبتكرة وسلسة ومستدامة تضمن توفير أنماط حياة سهلة ومريحة لسكّان مجمعاتنا، وشراكتنا مع «باركونيك» تمثل خطوة جديدة في مسيرتنا لتعزيز جودة الحياة في مجمعاتنا بأبوظبي والعين، ومواصلة ريادتنا في تقديم تجارب معيشية متطورة تلبي تطلعات المستقبل فيما يخص أنماط المعيشة الحضرية المتطورة».

من جهته، قال عماد علم الدين، الرئيس التنفيذي لشركة «باركونيك»: يمثل هذا المشروع المشترك مع 'الدار للعقارات' نقلة نوعية في مسعانا لجعل تجربة مواقف السيارات أكثر سلاسة وموثوقية للسكان والزوار، إذ تضمن تقنياتنا للمستخدمين وصولاً سلساً، آمناً، وموثوقاً في كل خطوة، مما يعكس التزامنا بتعزيز جودة الحياة في المجمعات التي نعمل بها.