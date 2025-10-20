«سلاش داتا» و«الموانئ والجمارك» تُطلقان «بحري» لتعزيز كفاءة الخدمات

دبي (الاتحاد)

أعلنت «سلاش داتا»، التابعة لشركة «First.tech»، والمزود الرائد للحلول الرقمية، عن إبرام شراكة استراتيجية مع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة (PCFC)، لإطلاق «بحري»، المنصة الرقمية الموحدة التي تهدف لإحداث نقلة نوعية في طريقة تقديم وإدارة بيانات التأمين البحري في دبي.

وتُعدّ «بحري» أول منصة من نوعها، تتيح الربط الرقمي المباشر بين شركات التأمين البحري وأنظمة مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ما يوفّر تقديماً فورياً وآمناً لوثائق التأمين الخاصة بالسفن، من دون الحاجة إلى أي معاملات ورقية، كما تُسهم المنصة في تقليل مخاطر التلاعب أو الاحتيال، وتضمن دقة البيانات وسرعة التحقق منها وتحديثها بشكل آنيٍّ.

وتم تطوير «بحري» من قبل «سلاش داتا» بالتعاون مع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، لتكون مركزاً رقمياً موحداً، يمكّن شركات التأمين من إدارة عمليات تقديم الوثائق، والاطلاع على تقارير آنية، وضمان الامتثال من خلال واجهة استخدام موحّدة وسهلة، وفي المقابل، تمنح المنصة المؤسسة نظرة شاملة ومركّزة على جميع سجلات تأمين السفن، ما يعزّز كفاءة العمليات وجودة الخدمات المقدمة.

ويأتي إطلاق «بحري» استناداً إلى النجاح الكبير الذي حققته منصة «وثيق» في مجال مشاركة بيانات تأمين المركبات في إمارات أخرى، ما يجعل هذه المبادرة خطوة نوعية ضمن مسيرة دبي نحو حكومة رقمية خالية من الورق بالكامل، تعتمد على الكفاءة، والابتكار، وتبسيط الإجراءات.

وفي هذا الصدد، قال ثامر الفلاج، الرئيس التنفيذي لشركة «سلاش داتا»: «نفخر بإطلاق منصة «بحري» التي ترفع معايير الكفاءة والشفافية الرقمية في قطاع الخدمات البحرية بدبي، إذ تشكّل هذه المنصة خطوة متقدمة في تطوير تقنيات آمنة وقابلة للتوسع، تهدف إلى تبسيط الإجراءات الحكومية المعقدة. ومن خلال الربط المباشر بين شركات التأمين وأنظمة مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، تمكّن المنصة من الاستغناء عن الإجراءات الورقية، وتسرّع من إنجاز المعاملات، ما يعزّز بناء منظومة تأمين بحري متكاملة ترتقي إلى مستوى طموحات ورؤية الحكومة الذكية للإمارة».

من جانبه، قال الدكتور محمد جمعة رحمة، المدير التنفيذي للقطاع التكنولوجي والتحول الرقمي بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «يشكّل إطلاق منصة «بحري» نقلة نوعية في رحلة التحول الرقمي المستمرة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ويرسّخ الربط المباشر بين بيانات التأمين البحري وأنظمتنا، معايير جديدة للشفافية والالتزام والكفاءة ضمن القطاع البحري في دبي. وتعكس شراكتنا مع «سلاش داتا» حرصنا الدائم على تبنّي أحدث التقنيات التي تعزّز الحوكمة، وتبسّط الإجراءات، وتدعم طموح دبي في أن تكون نموذجاً عالمياً في تقديم خدمات ذكية ومتطورة ولا ورقية».