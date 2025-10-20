الإثنين 20 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
«غرفة عجمان» تستعرض الفرص الاستثمارية بالإمارة خلال المعرض التجاري بإندونيسيا

20 أكتوبر 2025 18:56

 
عجمان (الاتحاد)
سلّطت غرفة عجمان خلال مشاركتها في فعاليات «المعرض التجاري بإندونيسيا 2025» الذي اختتم أمس الأول في جاكرتا الضوء على المنتجات المحلية، وسبل فتح أسواق خارجية جديدة إلى جانب التعريف ببيئة الأعمال في الإمارة، واستعراض المزايا التنافسية والفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات.
وأوضحت جميلة كاجور النعيمي، مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء في غرفة عجمان، أن المشاركة في المعرض تعكس حرص الغرفة على الترويج لمكانة إمارة عجمان بوصفها مركزاً اقتصادياً واعداً، وتعزيز حضورها على خريطة الاستثمار الإقليمي والدولي من خلال بناء شراكات جديدة وفتح آفاق أوسع للتعاون والتبادل التجاري.
وأوضحت أن قطاع الصناعات التحويلية في إمارة عجمان يشهد نمواً وزخماً متزايداً، الأمر الذي يستدعي تعزيز وتنويع المشاركات في الفعاليات والمعارض الدولية بهدف الترويج للمنتجات المحلية في الأسواق الخارجية، وفتح قنوات مباشرة للتواصل بين رواد الأعمال في عجمان ونظرائهم حول العالم، بما يسهم في تنمية الصادرات وتوسيع شبكة الشراكات الدولية، ودعم استدامة وتنافسية القطاع الصناعي في الإمارة.

