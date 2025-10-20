8000 شركة مسجّلة نشطة في مركز دبي المالي العالمي



دبي (الاتحاد)

يواصل مركز دبي المالي العالمي ترسيخ مكانة دبي وجهةً ماليةً عالميةً رائدةً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، حيث تجاوز عدد الشركات المسجَّلة النشطة في المركز حاجز 8000 شركة، منها أكثر من 1000 مؤسسة خاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية، المنظّم المستقل للخدمات المالية التي تتم ممارستها في أو من مركز دبي المالي العالمي، كما سجّلت المدينة تقدماً على مؤشر المراكز المالية العالمية، لتصعد إلى المرتبة الـ 11 عالمياً، في خطوة تعزّز مكانتها الرائدة كأكثر المراكز المالية مصداقية وموثوقية في المنطقة، وواحدة من أبرز أربعة مراكز للتكنولوجيا المالية في العالم، وبلغ إجمالي قيمة القضايا التي تعاملت معها محاكم مركز دبي المالي العالمي منذ بداية العام أكثر من 17.5 مليار درهم.

وتعكس هذه الإنجازات التي تم الإعلان عنها اليوم تحوّل دبي إلى مركز عالمي للخدمات المالية، كما تؤكد مساهمتها الكبيرة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).

وبهذه المناسبة، قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «يواصل مركز دبي المالي العالمي ترسيخ مكانته كمحرك رئيس لنمو قطاع الخدمات المالية، من خلال استقطاب أفضل الكفاءات العالمية، وتعزيز بيئة أعمال داعمة للابتكار والريادة. ويأتي ذلك في إطار التزامنا بدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

ويُعدّ نجاح المركز نموذجاً يُحتذى به للمراكز المالية الناشئة، حيث لا يقتصر دورنا على منح التراخيص فحسب، بل نوفر منظومة متكاملة تُمكّن الشركات من الانطلاق والازدهار. وقد صُمم إطار عملنا ليتماشى مع متطلبات الحاضر وتطلعات المستقبل، من خلال تبنّي الابتكار، والالتزام بأعلى المعايير العالمية، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة».

ونجح مركز دبي المالي العالمي منذ انطلاقه عام 2004 عبر هيئاته الثلاث المستقلة - سلطة مركز دبي المالي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية، ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، في تحويل دبي إلى وجهةٍ جاذبةٍ للقوى المالية العالمية الرائدة، والمبتكرين، والشركات الرائدة بمجال الخدمات المهنية، عبر توفير منظومة متكاملة تجمع بين اليقين القانوني والتنظيمي ومرونة الأعمال، ليصبح بذلك نموذجاً معيارياً للمراكز المالية الناشئة حول العالم.

ويجمع هذا النموذج الفعّال بين ريادة سلطة مركز دبي المالي العالمي في مجال الاستراتيجيات والبنى التحتية والابتكار، وبين الإشراف التنظيمي العالمي لسلطة دبي للخدمات المالية، وخبرة محاكم مركز دبي المالي العالمي في تسوية النزاعات، مما يمنح الشركات المقومات اللازمة لتحقيق الازدهار والنمو، ويدعم ترسيخ مبادئ الشفافية، الاستقرار واليقين القانوني.

واستطاع مركز دبي المالي العالمي ترسيخ مكانته كأكبر مركز مالي في المنطقة وأكثرها تنوعاً، بفضل ترابطه العالمي الواسع ووصوله إلى أكثر من 77 دولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وبفضل التوجّه الاستراتيجي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، استقطب المركز أكثر من 8000 شركة مسجَّلة نشطة، توظف 48 ألف مُتخصص، ليتشكّل بذلك أكبر وأعمق تجمع للكفاءات المُتخصصة في مجال الخدمات المالية في المنطقة، ويُعد مركز دبي المالي العالمي المركز المالي الوحيد في المنطقة الذي يعمل على نطاق واسع، وهو ما يمكّنه من المساهمة في تطوير القطاع المالي العالمي. كما تشمل قائمة عملائه أكبر تجمع لشركات الخدمات المالية عبر مجالات الخدمات المصرفية، وأسواق رأس المال، وإدارة الثروات والأصول، والتأمين.

من جانبه، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «إن تجاوز عدد الشركات المسجّلة حاجز 8000 شركة، يُعزّز مكانة مركز دبي المالي العالمي باعتباره المركز المالي الوحيد في المنطقة الذي يعمل على نطاق واسع عبر جميع القطاعات، ويُمكّننا هذا العمق والتنوع من دعم النمو الاقتصادي للإمارة، والمساهمة في تشكيل مسار تطور قطاع الخدمات المالية العالمي. علاوةً على ذلك، فإننا نطمح إلى تعزيز نهوض دبي كمدينة إقليمية رائدة في مجال الابتكار التكنولوجي، وبينما نواصل توسيع نطاق حضورنا العالمي، نلتزم بتعزيز دور مركز دبي المالي العالمي في تمكين الشركات من النمو والابتكار وإحداث تأثير مستدام في اقتصاد المستقبل».

ويحظى مركز دبي المالي العالمي بثقة 289 بنكاً وشركة مرخصة ضمن قطاع أسواق رأس المال، منها 27 من أفضل 29 بنكاً ذا أهمية نظامية على مستوى العالم، تُدير أصولاً مصرفية بقيمة 240 مليار دولار تقريباً، والتي ارتفعت قيمتها من 80 مليار دولار قبل عشر سنوات، أي بنسبة نمو قدرها 200%.